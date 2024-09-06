Λογαριασμός
Σάλος στην Αυστραλία με προπονητή κολύμβησης που ενθάρρυνε στους Ολυμπιακούς Αγώνες αντίπαλο των αθλητών του

Η κολυμβητική ομοσπονδία της Αυστραλίας ανακοίνωσε σήμερα την απόλυση του Μάικλ Πάλφρεϊ, που στήριζε τον Νοτιοκορεάτη Ολυμπιονίκη, Κιμ Γου Μιν

Η κολυμβητική ομοσπονδία της Αυστραλίας, ανακοίνωσε την απόλυση του Μάικλ Πάλφρεϊ, επειδή ενθάρρυνε, εις βάρος των συμπατριωτών του, έναν Νοτιοκορεάτη κολυμβητή, στους Ολυμπιακούς Αγώνες, που διεξήχθησαν στο Παρίσι.

Ο Πάλφρεϊ είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στην χώρα του υποστηρίζοντας ανοιχτά τον Νοτιοκορεάτη, Κιμ Γου Μιν, τον οποίο είχε προπονήσει στο παρελθόν, απέναντι στους δύο Αυστραλούς αντιπάλους του στον τελικό των 400 μέτρων ελεύθερο της κορυφαίας διοργάνωσης.

«Ελπίζω πραγματικά να κερδίσει, αλλά πάνω από όλα ελπίζω πραγματικά να κολυμπάει καλά», είπε ο Πάλφρεϊ, φορώντας τη φανέλα της Αυστραλιανής ομάδας, στους Νοτιοκορεάτες δημοσιογράφους, προσθέτοντας την φράση «Πάμε Κορέα»...

Αφού περιέγραψε τα σχόλια ως «αντι-αυστραλιανά», ο επικεφαλής προπονητής της ομοσπονδίας, Ρόχαν Τέιλορ απέφυγε να αποκλείσει τον Πάλφρεϊ, πιστεύοντας ότι κάτι τέτοιο, ενδεχομένως να αποσταθεροποιούσε την ομάδα.

Τελικά σήμερα (6/9), η Swimming Australia, ανακοίνωσε ότι «απέλυσε τον Μάϊκλ Πάλφρεϊ για παραβίαση της σύμβασης εργασίας του», κατηγορώντας τον ότι «απαξίωσε τον εαυτό του» και ότι «έχει βλάψει σοβαρά την φήμη του, αλλά αυτήν της Swimming Australia».

Ο Κιμ κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στα 400 μέτρα ελεύθερο, πίσω από τον Αυστραλό, Ελάϊζα Ουίνινγκτον, ενώ το χρυσό μετάλλιο πήρε ο Γερμανός, Λούκας Μέρτενς.

Ο έτερος Αυστραλός του τελικού, Σάμουελ Σορτ, τερμάτισε στην 4η θέση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

