Η Τουρκία, οι BRICS και ο κόσμος

Η Τουρκία γίνεται το πρώτο μέλος του ΝΑΤΟ που επιθυμεί την ένταξή της στην ομάδα των BRICS, της οποίας ηγούνται ο πρόεδρος της Ρωσίας, Βλάντιμιρ Πούτιν και ο πρόεδρος της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ.

Ο εκπρόσωπος του τουρκικού κυβερνώντος Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (ΑΚΡ), Ομέρ Τσελίκ, επιβεβαίωσε χθες, Τρίτη, ότι «η διαδικασία είναι σε εξέλιξη» και προσέθεσε ότι ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, «έχει δηλώσει ανοιχτά ότι η Τουρκία θέλει να συμμετέχει σε όλες αυτές τις σημαντικές πλατφόρμες, συμπεριλαμβανομένων των BRICS».

Είχε προηγηθεί το δημοσίευμα του Bloomberg, σύμφωνα με το οποίο η Τουρκία υπέβαλε επισήμως αίτημα για ένταξή της στον συνασπισμό χωρών που προβάλλει ως αντίπαλο δέος της ομάδας των αναπτυγμένων G7.

Πιο αναλυτικά η ομάδα των BRICS+ είναι μία οικονομική ομάδα στην οποία συμμετέχουν οι κυριότερες αναδυόμενες οικονομίες. Σχηματίστηκε για πρώτη φορά το 2006 από τη Βραζιλία, τη Ρωσία, την Ινδία και την Κίνα.

Από το 2010 μέλος της είναι και η Νότια Αφρική, ενώ πλέον σε αυτή συμπεριλαμβάνονται το Ιράν, η Αίγυπτος, η Αιθιοπία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και η Σαουδική Αραβία. Πριν από μερικές εβδομάδες δε, αίτηση ένταξης στις BRICS+ υπέβαλε και το Αζερμπαϊτζάν.

Η συζήτηση για πιθανή ένταξη της Τουρκίας στο μπλοκ είχε ενταθεί εκ νέου ήδη από τον περασμένο Ιούνιο και πιο συγκεκριμένα έπειτα από την επίσκεψη του Τούρκου υπουργού Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν στην Κίνα αλλά και τη Ρωσία όπου συμμετείχε στις εργασίες της συνόδου της ομάδας.

Μπορεί ούτε ο ίδιος ο Φιντάν, ούτε το υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας να μην είχαν επιβεβαιώσει, επισήμως, το ενδιαφέρον της Άγκυρας να γίνει μέλος των BRICS, ο πρόεδρος της Ρωσίας όμως είχε καλωσορίσει το γεγονός κατά τη συνάντησή του με τον Τούρκο ΥΠΕΞ στο περιθώριο των εργασιών της ομάδας στις 11 Ιουνίου.

Αντιστοίχως, λίγα χρόνια πριν, το 2018, όταν ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, είχε συμμετάσχει και ο ίδιος σε σύνοδο των BRICS+, ο Ρώσος πρόεδρος είχε εκ νέου αναφερθεί σε πιθανή ένταξη της Τουρκίας στον συνασπισμό.

Όπως σημειώνουν αναλυτές, η Άγκυρα φαίνεται να επιθυμεί να παίξει το παιχνίδι των ελιγμών στρέφοντας από τη μία το ενδιαφέρον της πέρα από τους παραδοσιακούς της συμμάχους στο δυτικό στρατόπεδο και από την άλλη υπό την απειλή άσκησης επιρροής σε άλλες γεωγραφικές ζώνες και με άλλα γεωπολιτικά συμφέροντα να ασκήσει πίεση στους εταίρους της για όσα φιλοδοξεί.

«Δεν πρόκειται για μία στρατηγική αντικατάστασης της Δύσης αλλά για μία στρατηγική με σκοπό την ενδυνάμωση των σχέσεων με μη δυτικές δυνάμεις, τη στιγμή που η ηγεμονία των Ηνωμένων Πολιτειών φθίνει», ανέφερε στο Newsweek ο Σινάν Ουλγκέν, επικεφαλής του think tank EDAM προσθέτοντας πως κίνητρο για ένταξη αποτελεί η στρατηγική αυτονομία της Άγκυρας αλλά και η πολυετής απογοήτευση της Τουρκίας για την τελματωμένη ευρωπαϊκή της προοπτική.

«H Τουρκία είναι χώρα όπως κάθε άλλη για να αποφασίσει τι είναι το καλύτερο γι’ αυτή σε ό,τι έχει να κάνει με τις συμμαχίες και τη συνεργασία», ήταν η πρώτη αντίδραση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του εκπροσώπου της Κομισιόν, υπεύθυνου για εξωτερικού υποθέσεις, Πέτερ Στάνο.

Ωστόσο, ζητούμενο παραμένει η αντίδραση των Ηνωμένων Πολιτειών με την Ουάσιγκτον, όπως ανέφερε στο κεντρικό δελτίο του ΣΚΑΪ, ο Μιχάλης Ιγνατίου να είναι ήδη ενήμερη για την πρόθεση της Τουρκίας για ένταξη στις BRICS.

