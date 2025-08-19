Λαβρόφ: «Οι εδαφικές αλλαγές αποτελούν πολύ συχνά αναπόσπαστο στοιχείο μιας συμφωνίας»

«Οι εδαφικές αλλαγές αποτελούν πολύ συχνά αναπόσπαστο στοιχείο της επίτευξης συμφωνιών» διεμήνυσε προκλητικά την Τρίτη ο Σεργκέι Λαβρόφ σε συνέντευξή του στο ρωσικό κανάλι 1.

Ο Σεργκέι Λαβρόφ επέστησε την προσοχή στο γεγονός ότι στη συνάντηση του Τραμπ, του Ζελένσκι και των ηγετών των χωρών της ΕΕ, «κανείς δεν έθεσε το ζήτημα της ασφάλειας της Ρωσίας».

Οι λόγοι «εξαφάνισης» της ανεξαρτησίας της Ουκρανίας

«Ποτέ δεν έχουμε μιλήσει για το γεγονός ότι απλώς πρέπει να καταλάβουμε ορισμένα εδάφη - ούτε η Κριμαία, ούτε το Ντονμπάς, ούτε η ''Νοβορωσία'' ως εδάφη ήταν ποτέ ο στόχος μας, ο στόχος μας ήταν να προστατεύσουμε τους ανθρώπους, τον ρωσικό λαό που ζει σε αυτά τα εδάφη εδώ και αιώνες» επανέλαβε, σε έμμεση αναφορά για την εισβολή στην Ουκρανία.

Υπενθύμισε ότι «όλοι γνωρίζουν καλά πώς αυτά τα εδάφη τελικά κατέληξαν ως μέρος της Ουκρανικής ΣΣΔ (Ουκρανική Σοβιετική Σοσιαλιστική Δημοκρατία) και στη συνέχεια ως μέρος της ανεξάρτητης Ουκρανίας».

«Αλλά κατέληξαν ως μέρος μιας ανεξάρτητης Ουκρανίας με βάση τη διακήρυξη εθνικής κυριαρχίας, την οποία υιοθέτησε η ηγεσία του Κιέβου το 1990 και η οποία δήλωνε σαφώς ότι η Ουκρανία θα ήταν για πάντα ένα μη πυρηνικό, ουδέτερο, αδέσμευτο κράτος» υποστήριξε.

Εάν το Κίεβο αποκηρύξει την ουδετερότητα και το μη πυρηνικό καθεστώς, οι λόγοι για την αναγνώριση της ανεξαρτησίας της Ουκρανίας εξαφανίζονται, υπογράμμισε δε. «Εάν τώρα το καθεστώς Ζελένσκι απορρίπτει όλα αυτά τα χαρακτηριστικά, μιλάει ήδη για πυρηνικά όπλα και μιλάει για ένταξη στο ΝΑΤΟ, για εγκατάλειψη της ουδετερότητας, τότε, πιθανώς, αυτοί οι λόγοι που αποτελούν τη βάση της αναγνώρισης της Ουκρανίας ως ανεξάρτητου κράτους, εξαφανίζονται» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ρώσος ΥΠΕΞ.

«Η Φινλανδία εγκατέλειψε την ουδετερότητα»

Ο Σεργκέι Λαβρόφ στη συνέντευξή του σχολίασε και τη δήλωση του Φινλανδού πρωθυπουργού Αλεξάντερ Στουμπ ότι η Ουκρανία βρίσκεται τώρα σε παρόμοια θέση με τη Φινλανδία μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.

«Για πολλές δεκαετίες μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, η Φινλανδία, γενικά, απολάμβανε τις καλύτερες συνθήκες για οικονομική ανάπτυξη (...) σε μεγάλο βαθμό λόγω της προμήθειας ρωσικών ενεργειακών πόρων. Ωστόσο, μετά από κάποιο χρονικό διάστημα, η Φινλανδία εγκατέλειψε την ουδετερότητα, και εντάχθηκε σε μια δομή που θεωρεί τη Ρωσία εχθρό».

Απάντηση στον πρόεδρο της Ουκρανία που επικαλείται το Σύνταγμα ώστε να μην παραχωρήσει ουκρανικά εδάφη, έδωσε την Τρίτη ο υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας.

Αν ο Ζελένσκι «νοιάζεται» για το Σύνταγμα της Ουκρανίας, τότε είναι απαραίτητο να ξεκινήσει με τα πρώτα άρθρα, τα οποία εγγυώνται τα δικαιώματα του ρωσόφωνου πληθυσμού, σημείωσε εξάλλου ο Λαβρόφ σε άλλη συνέντευξή του.

Πηγή: skai.gr

