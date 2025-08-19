Στην ατζέντα της ΕΕ οι εγγυήσεις ασφαλείας για το Κίεβο

Συγκρατημένη αισιοδοξία επικρατεί στις Βρυξέλλες μετά τη δέσμευση του Αμερικανού προέδρου για ενεργή στήριξη στις ευρωπαϊκές εγγυήσεις ασφάλειας προς την Ουκρανία.Ανταπόκριση



Κατά τις χθεσινές συνομιλίες με τη συμμετοχή Ευρωπαίων ηγετών στον Λευκό Οίκο κατεγράφη διαφωνία σχετικά με την κατάπαυση του πυρός. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ φάνηκε να απορρίπτει την ανάγκη για εκεχειρία πριν από την έναρξη διαπραγματεύσεων για τον τερματισμό του πολέμου, κάτι που προκάλεσε την αντίθεση κυρίως του Γερμανού καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς, με τον οποίο συμφώνησε όμως και ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν.

Πηγή: Deutsche Welle

Τα ζητήματα αυτά θα απασχολήσουν τη σημερινή έκτακτη συνεδρίαση -μέσω τηλεδιάσκεψης- των 27 Ευρωπαίων ηγετών, που συγκάλεσε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα. «Μαζί με τις ΗΠΑ, η Ε.Ε θα συνεχίσει να εργάζεται προς μια βιώσιμη ειρήνη, που θα διασφαλίζει τα κρίσιμα συμφέροντα ασφάλειας της Ουκρανίας και της Ευρώπης» τόνισε ο ίδιος σε σχετική ανακοίνωσή του.Στο επίκεντρο των συζητήσεων θα τεθεί συγκεκριμένα το ζήτημα των εγγυήσεων που θα προσφέρουν οι Ευρωπαίοι σε συντονισμό με τις ΗΠΑ, με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε να αναφέρει ότι η λεγόμενη «συμμαχία των προθύμων» αποτελείται από 30 μέλη.«Στρατιωτική παρουσία» στην ΟυκρανίαΣε κάθε περίπτωση, οι διαπραγματεύσεις θα συνεχιστούν το επόμενο διάστημα με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι να δηλώνει χθες ότι το πλαίσιο των εγγυήσεων θα επισημοποιηθεί γραπτώς «εντός δέκα ημερών». Σύμφωνα με τον Εμανουέλ Μακρόν, πάντως, η Ουκρανία θα πρέπει να υποστηριχθεί με «στρατιωτική παρουσία», γεγονός που επιβεβαίωσε και ο Γ.Γ. του ΝΑΤΟ.Οι «27» θα συζητήσουν παράλληλα για το πώς και πότε θα εμπλακεί ενεργά η Ε.Ε στις περαιτέρω διαπραγματεύσεις με στόχο το τέλος του πολέμου, σύμφωνα με ευρωπαϊκές διπλωματικές πηγές. Παραμένει το ερώτημα, εάν το «μπλοκ» θα συνεχίσει να εκπροσωπείται επί της ουσίας από την πρόεδρο της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και τους Ευρωπαίους ηγέτες που μετείχαν στη χθεσινή συνάντηση, αλλά και σε ποιο στάδιο θα εμπλακεί η Ε.Ε.Οι ίδιες πηγές ανέφεραν πως στις χθεσινές συνομιλίες δεν έγινε καμία αναφορά σε παραχώρηση εδαφών, ενώ υπήρξε ικανοποίηση για τη δήλωση Τραμπ ότι το ζήτημα αυτό δεν τον αφορά, ενώ αφορά μόνο την Ουκρανία.Ικανοποίηση επικρατεί και για την πρόθεση του προέδρου Τραμπ να διοργανώσει διμερή συνάντηση μεταξύ Πούτιν – Ζελένσκι εντός δύο εβδομάδων και εν συνεχεία τριμερή με συμμετοχή και του ιδίου. Ωστόσο, ο Γερμανός καγκελάριος εξέφρασε επιφυλάξεις για το εάν θα μετάσχει τελικά ο Ρώσος πρόεδρος. «Γι’ αυτό θα πρέπει να εργαστούμε για να τον πείσουμε» είπε.

