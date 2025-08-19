Λογαριασμός
Ζελένσκι: «Εργαζόμαστε ήδη πάνω στο συγκεκριμένο περιεχόμενο των εγγυήσεων ασφαλείας»

«Θα συνεχίσουμε επίσης να εργαζόμαστε αύριο. Οι σύμβουλοι εθνικής ασφάλειας βρίσκονται επίσης σε συνεχή επαφή τώρα. Θα υπάρξουν εγγυήσεις ασφαλείας»

Ζελένσκι: «Εργαζόμαστε πάνω στο συγκεκριμένο περιεχόμενο των εγγυήσεων ασφαλείας»

Στον απόηχο της Συνόδου Κορυφής του Λευκού Οίκου, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι εξέδωσε δήλωση στο X. 

Χαρακτήρισε τις συνομιλίες της Δευτέρας ως «σημαντικό βήμα προς τον τερματισμό του πολέμου» και τη διασφάλιση της ασφάλειας της Ουκρανίας, προσθέτοντας ότι οι ηγέτες «ήδη εργάζονται πάνω στο συγκεκριμένο περιεχόμενο των εγγυήσεων ασφαλείας».

«Σήμερα, συνεχίζουμε τον συντονισμό σε επίπεδο ηγετών», δήλωσε ο Ζελένσκι. «Θα συνεχίσουμε επίσης να εργαζόμαστε αύριο. Οι σύμβουλοι εθνικής ασφάλειας βρίσκονται επίσης σε συνεχή επαφή τώρα. Θα υπάρξουν εγγυήσεις ασφαλείας» διαβεβαίωσε. 

Ευχαρίστησε για άλλη μια φορά τους εταίρους της Ουκρανίας, προσθέτοντας ότι η χώρα του «αισθάνεται αυτή τη δύναμη».

«Θα κάνουμε τα πάντα για να κάνουμε την πορεία προς την ειρήνη πραγματικότητα - μέσω της συνεργασίας, μέσω των εγγυήσεων ασφαλείας και μέσω του θάρρους του ουκρανικού λαού», πρόσθεσε ο Ζελένσκι.

