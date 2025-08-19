Ζελένσκι: «Εργαζόμαστε πάνω στο συγκεκριμένο περιεχόμενο των εγγυήσεων ασφαλείας»

Στον απόηχο της Συνόδου Κορυφής του Λευκού Οίκου, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι εξέδωσε δήλωση στο X.

Χαρακτήρισε τις συνομιλίες της Δευτέρας ως «σημαντικό βήμα προς τον τερματισμό του πολέμου» και τη διασφάλιση της ασφάλειας της Ουκρανίας, προσθέτοντας ότι οι ηγέτες «ήδη εργάζονται πάνω στο συγκεκριμένο περιεχόμενο των εγγυήσεων ασφαλείας».

«Σήμερα, συνεχίζουμε τον συντονισμό σε επίπεδο ηγετών», δήλωσε ο Ζελένσκι. «Θα συνεχίσουμε επίσης να εργαζόμαστε αύριο. Οι σύμβουλοι εθνικής ασφάλειας βρίσκονται επίσης σε συνεχή επαφή τώρα. Θα υπάρξουν εγγυήσεις ασφαλείας» διαβεβαίωσε.

Ευχαρίστησε για άλλη μια φορά τους εταίρους της Ουκρανίας, προσθέτοντας ότι η χώρα του «αισθάνεται αυτή τη δύναμη».

«Θα κάνουμε τα πάντα για να κάνουμε την πορεία προς την ειρήνη πραγματικότητα - μέσω της συνεργασίας, μέσω των εγγυήσεων ασφαλείας και μέσω του θάρρους του ουκρανικού λαού», πρόσθεσε ο Ζελένσκι.

Yesterday, important talks took place in Washington with the President of the United States and European leaders. This was truly a significant step toward ending the war and ensuring the security of Ukraine and our people. We are already working on the concrete content of the… pic.twitter.com/FXGnQfcdzz — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 19, 2025

Πηγή: skai.gr

