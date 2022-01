«Φρένο» στα σενάρια προσέγγισης Δύσης – Ρωσίας φάνηκε να βάζει την Πέμπτη η Μόσχα δια του Σεργκέι Λαβρόφ, ξεκαθαρίζοντας ότι στην γραπτή αμερικανική απάντηση δεν υπάρχει «καμία «θετική αντίδραση» για την επέκταση του ΝΑΤΟ προς Ανατολάς.



«Όσον αφορά το περιεχόμενο του εγγράφου (της απάντησης των ΗΠΑ), υπάρχει μια αντίδραση που μας επιτρέπει να υπολογίζουμε στην απαρχή μιας σοβαρής συζήτησης, αλλά σε δευτερεύοντα ζητήματα» ξεκαθάρισε ο Λαβρόφ, αφήνοντας πάντως ένα μικρό «παράθυρο» ανοιχτό για τη διπλωματία.



Όπως σημείωσε, «δεν υπάρχει θετική αντίδραση στα πρωτεύον ζήτημα σε αυτό το έγγραφο. Να σας υπενθυμίσω ότι το πρωτεύον ζήτημα, είναι η σαφής θέση μας για το απαράδεκτο της παραπέρα επέκτασης του ΝΑΤΟ προς ανατολάς και την ανάπτυξη επιθετικών όπλων που θα μπορούσαν να απειλήσουν το έδαφος της Ρωσικής Ομοσπονδίας».

Από πλευράς του, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ είπε ότι οι εντάσεις στην Ευρώπη θυμίζουν τον Ψυχρό Πόλεμο και πρόσθεσε ότι η Μόσχα θα χρειαστεί χρόνο για να εξετάσει την απάντηση των ΗΠΑ στα σαρωτικά αιτήματα ασφαλείας της Ρωσίας.

«Βήμα μπροστά» θεωρεί τη γραπτή απάντηση στη Ρωσία η Ουάσινγκτον, αλλά υπό την προϋπόθεση ότι η Ρωσία το επιλέξει. Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν προειδοποίησε πάντως ότι οι ΗΠΑ θα είναι έτοιμες για κάθε ενδεχόμενο. Διεμήνυσε επίσης ότι δεν θα υπάρξει αλλαγή στη θέση των ΗΠΑ σχετικά με την πολιτική ανοιχτών θυρών του ΝΑΤΟ.

No 'positive reaction' on #NATO's non-eastward expansion in #US response - #Lavrov pic.twitter.com/CKCyd46cNc