Λαβρόφ για τον ιδρυτή του Telegram: Ο Πάβελ Ντούροφ «παραήταν καουμπόι» για τη Δύση

Ο ιδρυτής του Telegram, Πάβελ Ντούροφ, «παραήταν καουμπόι» για τη Δύση, μη ακούγοντας τις συμβουλές τους σχετικά με τη διαχείριση της πλατφόρμας δήλωσε τη Δευτέρα ο υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας Σεργκέι Λαβρόφ.

«Ο Πάβελ Ντούροφ αποδείχθηκε πολύ ανεξάρτητος. Ήταν απρόθυμος να ακούσει τις εντολές της Δύσης για τη διαχείριση της εφαρμογής του. Η κατάστασή του δεν είναι πρωτοφανής. Ο διευθύνων σύμβουλος της Meta Corporation (θεωρείται εξτρεμιστής στη Ρωσία) Μαρκ Ζάκερμπεργκ κλήθηκε στη Γερουσία και συμφώνησε να συνεργαστεί, κάτι που παραδέχτηκε και ο ίδιος… Η Δύση δεν έχει αναστολές όταν έχει να κάνει με άλλες μεγάλες πλατφόρμες του Διαδικτύου», υποστήριξε ο Λαβρόφ.

«Λαμβάνοντας αυτές τις ενέργειες κατά του Ντούροβ, οι δυτικές χώρες κάνουν και πάλι κατάχρηση της εξουσίας τους σημείωσε ο Ρώσος ΥΠΕΞ.

«Υπάρχει μια γενική αντίληψη ότι αυτό πρέπει να αντιμετωπιστεί με κάποιο τρόπο, αλλά αυτή η διαδικασία μόλις ξεκίνησε. Πρέπει επίσης να υπάρξει ρύθμιση σχετικά με τα deepfakes, για παράδειγμα. Έχω δει μερικά από αυτά με το πρόσωπό μου, δεν μπορείς παρά να γελάσεις μαζί τους… Είμαι βέβαιος ότι κάποια πρωτόκολλα θα αναπτυχθούν για να αποτραπούν οι απειλές προς οποιονδήποτε», πρόσθεσε ο Λαβρόφ.



