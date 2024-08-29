Μακρόν: Δεν γνώριζα για την επίσκεψη του Ντούροφ στη Γαλλία, ούτε είχα ενημερωθεί ότι θα συλληφθεί

Ούτε ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, ούτε το υπουργείο Εξωτερικών της χώρας, είχαν προειδοποιηθεί πριν από τη σύλληψη του ιδρυτή του Telegram, Πάβελ Ντουρόφ, ανέφερε το Reuters, επικαλούμενο πηγή από την εισαγγελία του Παρισιού.



Ο Ντουρόφ δεν γνώριζε επίσης για το ένταλμα σύλληψης που τον περίμενε στη Γαλλία, σύμφωνα με την πηγή.

Η πηγή διευκρίνισε ότι η γαλλική έρευναΝωρίτερα, η εφημερίδα Le Monde ανέφερε, επικαλούμενη άτομα από το περιβάλλον του Γάλλου προέδρου, ότι ο Μακρόν δεν σχεδίαζε να συναντηθεί με τον Ντουρόφ στο Μέγαρο των Ηλυσίων την ημέρα της άφιξής του, σε αντίθεση με ορισμένες αναφορές ΜΜΕ. Σύμφωνα με την εφημερίδα, ο Μακρόν δεν ήταν στο Παρίσι εκείνο το βράδυ, αλλά στο σπίτι της οικογένειάς του στο Πα-ντε-Καλαί στη βόρεια Γαλλία και δεν γνώριζε κανΟ Ρώσος συνελήφθη στο αεροδρόμιο Le Bourget έξω από το Παρίσι στις 24 Αυγούστου. Η κράτησή του έληξε στις 28 Αυγούστου και ένας δικαστικός ανακριτής του απηύθυνε έξι κατηγορίες, μεταξύ άλλων συνέργεια σε λειτουργία πλατφόρμας που επιτρέπει παράνομες συναλλαγές. Το αδίκημα, σύμφωνα με ανακοίνωση της εισαγγελίας του Παρισιού, τιμωρείται με φυλάκιση έως και 10 ετών και πρόστιμο 500.000 ευρώ.

