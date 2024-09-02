Έρευνες σε βάρος του Telegram διεξάγονται και στη Νότια Κορέα. Η πλατφόρμα ανταλλαγής μηνυμάτων του Πάβελ Ντούροφ φέρεται να διευκόλυνε τη διάδοση deepfake πορνό.



Η αστυνομία ερευνά οκτώ bots στο Telegram που δημιουργούν αυτόματα απαγορευμένο περιεχόμενο, καθώς και ομάδες στην πλατφόρμα που διανέμουν αυτό το υλικό, προσθέτοντας ότι δεν παρείχε επαρκείς πληροφορίες σχετικά με τους λογαριασμούς που διανέμουν το παράνομο υλικό.

Η αστυνομία της Νότιας Κορέας δεν παρείχε πληροφορίες σχετικά με τους λογαριασμούς που διανέμουν παράνομο υλικό. Η Νότια Κορέα θα συνεργαστεί με τιςκαι τους διεθνείς οργανισμούς για το θέμα.Ο Ντούροφ, ιδρυτής και CEO του Telegram, συνελήφθη στο Παρίσι στα τέλη Αυγούστου με την κατηγορία ότι η πλατφόρμα ανταλλαγής μηνυμάτων χρησιμοποιείται για παράνομες δραστηριότητες όπως η διακίνηση ναρκωτικών και η διανομή εικόνων σεξουαλικής κακοποίησης ανήλικων παιδιών. Αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους και εγγύηση 5 εκατ. ευρώ. Το Telegram υποστηρίζει ότι έχει περισσότερους από 950 εκατομμύρια ενεργούς χρήστες παγκοσμίως, και είναι ιδιαίτερα διαδεδομένο σε χώρες όπως η Ρωσία και η Ουκρανία.

