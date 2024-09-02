Το τέλος στην αναζήτηση πρωθυπουργού φαίνεται να πλησιάζει στη Γαλλία, σχεδόν δύο μήνες μετά τις βουλευτικές εκλογές: ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν θα δεχθεί σήμερα δύο προσωπικότητες τα ονόματα των οποίων αναφέρονται επίμονα για τον θώκο, καθώς και τους πρώην προέδρους της Δημοκρατίας Φρανσουά Ολάντ και Νικολά Σαρκοζί.

Αντικείμενο των διαβουλεύσεων που επιταχύνονται: να βρεθεί επικεφαλής μιας κυβέρνησης που δεν θα απορριφθεί αμέσως από την πλειοψηφία των βουλευτών, καθώς οι εκλογές οδήγησαν σε μια Εθνοσυνέλευση χωρίς πλειοψηφία.

Ο Μακρόν δήλωσε την Πέμπτη πως θα καταβάλει «κάθε προσπάθεια»για να βρεθεί ένας νέος πρωθυπουργός ώστε να υπάρξει «η καλύτερη λύση για τη χώρα».

Ο χρόνος πιέζει για μια νέα κυβέρνηση καθώς ο προϋπολογισμός του 2025 θα πρέπει να κατατεθεί στην Εθνοσυνέλευση το αργότερο την 1η Οκτωβρίου.

Το φαβορί Μπερνάρ Καζνέβ (Bernard Cazeneuve) και τα «αγκάθια»

Σε μια Γαλλία βαθιά διαιρεμένη, η απελθούσα κυβέρνηση εξακολουθεί να διαχειρίζεται τις τρέχουσες υποθέσεις.

Πρώτος θα γινόταν δεκτός ο πρώην πρωθυπουργός των Σοσιαλιστών Μπερνάρ Καζνέβ που θεωρείται φαβορί. Έφθασε στις 9:45 ώρα Ελλάδας στο Ελιζέ.

Ο Εμανουέλ Μακρόν, που θα μπορούσε να προχωρήσει στον διορισμό αύριο, απέκλεισε πρόσφατα την υποψηφιότητα της Λουσί Καστέ την οποία παρουσίασαν τα κόμματα που μετέχουν στο Νέο Λαϊκό Μέτωπο (NFP), μια αριστερή συμμαχία που ήρθε πρώτη στις εκλογές, προβάλλοντας τον κίνδυνο άμεσης κατάθεσης πρότασης μομφής στην Εθνοσυνέλευση.

Ο Γάλλος πρόεδρος θέλει επίσης το κεντρώο μπλοκ να αποτελέσει μέρος της μελλοντικής πλειοψηφίας.

Ο Μπερνάρ Καζνέβ, 61 ετών, ήταν υπουργός Εσωτερικών όταν πραγματοποιήθηκαν οι αιματηρές τζιχαντιστικές επιθέσεις το 2015, στη συνέχεια διετέλεσε πρωθυπουργός κατά τους τελευταίους μήνες της πενταετούς θητείας (2012-2017) του Σοσιαλιστή προέδρου Φρανσουά Ολάντ.

Αποχώρησε από το Σοσιαλιστικό Κόμμα (PS) το 2022, εκφράζοντας τη σφοδρή εναντίωσή του στη συμμαχία με το κυριότερο κόμμα της ριζοσπαστικής αριστεράς Ανυπόταχτη Γαλλία (LFI) στο πλαίσιο της Νέας Λαϊκής Οικολογικής και Κοινωνικής Ένωσης (Nupes). Το NFP αποτελείται σήμερα από την LFI,το PS και τους Οικολόγους.

Αυτό μπορεί να του χαρίσει τη στήριξη του κεντρώου μπλοκ, αποφεύγοντας την κατάθεση πρότασης μομφής από τη δεξιά και την ακροδεξιά.

Όμως η άφιξή του στο Ματινιόν μπορεί να διχάσει τους Σοσιαλιστές.

«Ποιες είναι οι εγγυήσεις για τον Μπερνάρ Καζνέβ (...) όταν δεν έχει εξασφαλίσει ούτε καν επιδίωξε την υποστήριξη του Λαϊκού Μετώπου» διερωτήθηκε σήμερα ο πρώτος γραμματέας του PS Ολιβιέ Φορ.

Ο Φρανσουά Ολάντ, που αναμενόταν να γίνει δεκτός στις 12:00 ώρα Ελλάδας στο Ελιζέ, δεν αναμένεται να αποτρέψει τον Εμανουέλ Μακρόν από το να διορίσει τον Μπερνάρ Καζνέβ, αντίθετα από τον πρώην πρόεδρο της δεξιάς Νικολά Σαρκοζί (2007-2012) που αναμενόταν στις 13:15 ώρα Ελλάδας στο Ελιζέ.

Ο τελευταίος θέλει έναν «πρωθυπουργό της δεξιάς» και εκτιμά πως ο πρώην υπουργός Ξαβιέ Μπερτράν, 59 ετών, θα ήταν "μια καλή επιλογή".

Πρόεδρος του δεξιού κόμματος Οι Ρεπουμπλικάνοι και μιας βόρειας περιφέρειας της Γαλλίας, ο Μπερτράν, που θα διαδεχθεί τον Σαρκοζί στο γραφείο του Εμανουέλ Μακρόν, δεν έχει κρύψει ότι το αξίωμα τον ενδιαφέρει.

'Ομως δεν έχει την υποστήριξη των ηγετών του κόμματός του που θέλουν να κατέλθουν από την πλευρά της αντιπολίτευσης στις προεδρικές εκλογές του 2027 και αρνούνται κάθε συνασπισμό ή συμμετοχή σε μελλοντική κυβέρνηση.

Το ακροδεξιό κόμμα Εθνικός Συναγερμός (RN), τρίτο στην Εθνοσυνέλευση μετά την αριστερά και το κόμμα του Μακρόν, θα μπορούσε από την πλευρά του να μην υποβάλει πρόταση μομφής αμέσως κατά του νέου πρωθυπουργού, δήλωσε ο βουλευτής του κόμματος Ζαν-Φιλίπ Τανγκί.

Όμως θα το έκανε «χωρίς αμφιβολία» την ώρα του προϋπολογισμού, πρόσθεσε.

Και ακόμη θα έπρεπε ο Εμανουέλ Μακρόν και ο μελλοντικός πρωθυπουργός του να συμφωνήσουν για τους τρόπους συνεννόησής τους.

Η αντιδημοφιλής μεταρρύθμιση για συνταξιοδότηση στα 64 έτη θα αποτελέσει κυρίως μέρος των ευαίσθητων θεμάτων που θα συζητηθούν, καθώς ο Γάλλος πρόεδρος φοβάται μήπως δει τον απολογισμό του να ξηλώνεται.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

