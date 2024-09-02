Ισραήλ: «Παραλύει» μέχρι το απόγευμα λόγω της γενικής απεργίας

«Τέλος χρόνου» για τη γενική απεργία στο Ισραήλ μετά την απόφαση του δικαστηρίου. Το εργατικό δικαστήριο αποφάσισε νωρίτερα ότι η γενική απεργία πρέπει να τελειώσει στις 2.30μμ. Το Ισραήλ έχει «παραλύσει» λόγω της γενική απεργίας που πραγματοποιείται με βασικό αίτημα μία συμφωνία για την κατάπαυση του πυρός στη Γάζα και την επιστροφή των ομήρων, που εξακολουθεί να έχει στα χέρια της η Χαμάς.

Χιλιάδες διαδηλωτές προς το παρόν παραμένουν προσώρας σε κεντρικούς οδικούς άξονες στο Τελ Αβίβ τραγουδώντας, φωνάζοντας και εμποδίζοντας την κυκλοφορία. Ζητούν την άμεση απελευθέρωση όλων των εναπομεινάντων ομήρων στη Γάζα. Αφίσες απεικονίζουν τους έξι ομήρους των οποίων οι σοροί ανασύρθηκαν το Σάββατο από τον Ισραηλινό Στρατό, καθώς και εκείνους που βρίσκονται ακόμη σε αιχμαλωσία στον παράκτιο θύλακα. Κατηγορούν την κυβέρνηση του Ισραήλ ότι ενεργεί εναντίον του έθνους.



Αρκετοί τομείς σε ολόκληρο το Ισραήλ επηρεάζονται από τη γενική απεργία. Οι δρόμοι έχουν αποκλειστεί από διαδηλωτές ενώ επιχειρήσεις, σχολεία και αεροδρόμια αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα λειτουργίας.





Η απεργία πρόκειται να λήξει στις 6 το απόγευμα ανέφεραν πριν τη δικαστική απόφαση συνδικαλιστές. Προκηρύχθηκε από τη Χισταντρούτ – το μεγαλύτερο εργατικό συνδικάτο της χώρας, και αρχικά σχεδιαζόταν να λήξει το πρωί της Τρίτης.



Ορισμένες πόλεις και δήμοι έχουν ανακοινώσει ότι δεν θα λάβουν μέρος στην κινητοποίηση, αλλά σε αρκετές ισραηλινές περιοχές υπηρεσίες και φορείς δεν λειτουργούν αποτελεσματικά.



Πολλά νοσοκομεία παρέχουν μειωμένες υπηρεσίες και οι τράπεζες είναι κλειστές, αλλά ορισμένες ιδιωτικές επιχειρήσεις παραμένουν ανοιχτές. Το Reuters αναφέρει επίσης ότι ορισμένοι εργοδότες επέτρεψαν στο προσωπικό να συμμετάσχει στην απεργία.





Οι βαλίτσες «σωρεύονται» στο αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν, δήλωσε ο επικεφαλής του συνδικάτου της Χισταντρούτ, Πίτερ Λέρνερ, στο πρόγραμμα Newsday του BBC, με ορισμένες αναχωρήσεις πτήσεων να έχουν ανασταλεί. Εξαιρέθηκαν επτά πτήσεις προς Ηνωμένες Πολιτείες αναφέρει ο ειδησεογραφικός ιστότοπος Ynet.



Τα δρομολόγια λεωφορείων και τραμ σε ορισμένες περιοχές είτε ακυρώθηκαν είτε τμηματικά.



Παράλληλα, απεργούν σήμερα και οι εργαζόμενοι στο κύριο εμπορικό λιμάνι της χώρας στη Χάιφα.

Η κυβέρνηση λαμβάνει νομικά μέτρα για να εμποδίσει την απεργία, την οποία χαρακτήρισε ως «πολιτική».

Ο ακροδεξιός υπουργός Οικονομικών του Ισραήλ, Μπέζαλελ Σμότριτς ζήτησε από τον γενικό εισαγγελέα της χώρας επείγοντα ασφαλιστικά μέτρα για να αποτρέψει την προγραμματισμένη πανεθνική απεργία.

Σε μια επιστολή που απευθυνόταν στον Γενικό Εισαγγελέα υποστήριξε ότι μια απεργία θα βλάψει την οικονομία κατά τη διάρκεια του πολέμου και θα δημιουργήσει ένα επικίνδυνο προηγούμενο. Το γραφείο του γενικού εισαγγελέα δεν έχει σχολιάσει ακόμη το αίτημα.

Ο Σμότριτς είπε ότι έδωσε εντολή στο υπουργείο Οικονομικών να περάσει μια οδηγία σύμφωνα με την οποία όποιος συμμετάσχει στην απεργία τη Δευτέρα δεν θα πληρωθεί.

Ο ακροδεξιός βουλευτής Γιτζάκ Γιάσερλοφ κάλεσε από πλευράς του τον υπουργό Δικαιοσύνης και τον Πρόεδρο της Επιτροπής Συντάγματος, Νόμου και Δικαιοσύνης της Κνεσέτ, να τροποποιήσουν τον ισραηλινό νόμο για να επιτρέψουν στο κοινό να μηνύσει την Χισταντρούτ για αποζημιώσεις για την «παράνομη απεργία».



Υποστηρίζει ότι «δεν υπάρχει δικαίωμα στην απεργία όταν πρόκειται καθαρά για την πολιτική εθνικής ασφάλειας, χωρίς καμία σχέση με τις συνθήκες απασχόλησης των εργαζομένων της Χισταντρούτ».



Η απεργία ακολουθεί μήνες διαδηλώσεων από οικογένειες ομήρων και υπογραμμίζουν τη βαθιά διαίρεση που έχει προκληθεί στο Ισραήλ με αφορμή τη θέση του Νετανιάχου για την εξασφάλιση συμφωνίας εκεχειρίας.

Παρά την πίεση που υφίσταται από τον υπουργό Άμυνας, αλλά και από υψηλόβαθμους αξιωματικούς και αξιωματούχους των υπηρεσιών πληροφοριών, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου επιμένει στη διατήρηση στρατού σε κομβικά σημεία στη Λωρίδα της Γάζας έπειτα από την όποια συμφωνία εκεχειρίας.

Η Χαμάς έχει απορρίψει την όποια ισραηλινή παρουσία και, παρά τις προσπάθεις Αιγύπτιων και Καταριανών διπλωματών και τις επανειλημμένες επισκέψεις στην περιοχή από ανώτερους Αμερικανούς αξιωματούχους που κάνουν έκκληση για συμφωνία, δεν έχει υπάρξει κάποιο σημάδι προόδου στις συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου και την απελευθέρωση των ομήρων.

Πηγή: skai.gr

