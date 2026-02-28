Τι γνωρίζουμε μέχρι τώρα για την κοινή επίθεση ΗΠΑ–Ισραήλ στο Ιράν

Πράξη έκανε τελικά την απειλή του για νέα επίθεση στο Ιράν, προκειμένου να αποτρέψει την Ισλαμική Δημοκρατία να αποκτήσει πυρηνικά όπλα, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump), με τη συνδρομή του Ισραήλ.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ σε διάγγελμά του από το Μαρ-α-Λάγκο δήλωσε ότι ξεκίνησαν «εκτεταμένες και σε εξέλιξη πολεμικές επιχειρήσεις» και κάλεσε τις δυνάμεις της ιρανικής κυβέρνησης να καταθέσουν τα όπλα.

Νωρίτερα, ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ δήλωσε ότι η χώρα του προχώρησε σε «προληπτική επίθεση» κατά της Τεχεράνης, με εκρήξεις να ακούγονται σε ολόκληρη τη χώρα.

Δείτε εδώ LIVE όλες τις εξελίξεις

Η εξέλιξη αυτή έρχεται έπειτα από εβδομάδες απειλών και ατελέσφορων διαπραγματεύσεων μεταξύ της Ουάσινγκτον και της Τεχεράνης για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.

Η επίθεση στο Ιράν

Λίγο μετά τις 09:30 ώρα Τεχεράνης (06:00 GMT), ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι σημειώθηκαν εκρήξεις στην ιρανική πρωτεύουσα. Φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν δείχνουν καπνό να σηκώνεται πάνω από την πλατεία Τζομχούρι και την πλατεία Χασάν Αμπάντ.

Εκρήξεις αναφέρθηκαν και σε πολλές άλλες πόλεις της χώρας, μεταξύ άλλων σε Ισφαχάν, Κομ, Καράτζ και Κερμανσάχ. Το μέγεθος των πιθανών απωλειών ή τραυματισμών παραμένει μέχρι στιγμής άγνωστο.

Ο εναέριος χώρος του Ιράν έχει κλείσει μετά τις επιθέσεις, όπως μετέδωσε το ιρανικό πρακτορείο Tasnim.

Τι λένε ΗΠΑ και Ισραήλ

Ο Ντόναλντ Τραμπ με ανάρτηση βίντεο στο Truth Social, επιβεβαίωσε την εμπλοκή των ΗΠΑ. «Πριν από λίγο, ο στρατός των Ηνωμένων Πολιτειών ξεκίνησε εκτεταμένες πολεμικές επιχειρήσεις στο Ιράν», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός πρόεδρος.

«Στόχος μας είναι να προστατεύσουμε τον αμερικανικό λαό εξαλείφοντας άμεσες απειλές από το ιρανικό καθεστώς», ανέφερε μεταξύ άλλων ο Τραμπ, προσθέτοντας ότι η Ουάσινγκτον επιδιώκει «να διασφαλίσει πως το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο».

Κάλεσε επίσης τον ιρανικό λαό να παραμείνει στα καταφύγια και να μην εγκαταλείψει τα σπίτια του.

«Όταν τελειώσουμε, πάρτε πίσω την κυβέρνησή σας», δήλωσε και πρόσθεσε: «Θα είναι δική σας. Αυτή θα είναι πιθανότατα η μοναδική σας ευκαιρία για γενιές».

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, κάλεσε από την πλευρά του τον ιρανικό λαό «να αποτινάξει τον ζυγό της τυραννίας και να διεκδικήσει ένα ελεύθερο και ειρηνικό Ιράν».

Ευχαριστώντας τον Τραμπ, επανέλαβε ότι το Ιράν «δεν πρέπει να εξοπλιστεί με πυρηνικά όπλα που θα τού επέτρεπαν να απειλεί ολόκληρη την ανθρωπότητα».

«Η κοινή μας δράση θα δημιουργήσει τις προϋποθέσεις ώστε ο γενναίος ιρανικός λαός να πάρει τη μοίρα του στα χέρια του», πρόσθεσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός.

Ο Νετανιάχου συνέστησε επίσης στους πολίτες του Ισράηλ να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών, ενώ νωρίτερα, ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ κήρυξε «ειδική και μόνιμη κατάσταση έκτακτης ανάγκης» σε ολόκληρη τη χώρα.

Πώς αντέδρασε το Ιράν

Άμεση ήταν η αντίδραση του Ιράν, εξαπολύοντας επιθέσεις κατά έξι χωρών στην περιοχή (ΗΑΕ, Κατάρ, Κουβέιτ, Μπαχρέιν, Σαουδική Αραβία, Ιράκ και Ιορδανία) αλλά και κατά του Ισραήλ.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι εντόπισε πυραύλους που εκτοξεύθηκαν προς το Ισραήλ από το Ιράν και ότι έχει ενεργοποιηθεί για την «αναχαίτιση και εξουδετέρωση απειλών όπου απαιτείται».

Εκρήξεις ακούστηκαν στη Χάιφα και σε άλλες περιοχές του Ισραήλ, ωστόσο δεν είναι σαφές αν επρόκειτο για πλήγματα ή αναχαιτίσεις.

Το Τελ Αβίβ εξέδωσε σύσταση προς τους Ισραηλινούς πολίτες να αποφεύγουν τις συναθροίσεις και να μην πηγαίνουν σε σχολεία ή στην εργασία τους εκτός αν είναι απολύτως απαραίτητο. Οι οδηγίες ισχύουν έως τη Δευτέρα στις 20:00, σύμφωνα με τις αρχές.

Επιπλέον, το Ισραήλ έκλεισε τον εναέριο χώρο για τις πολιτικές πτήσεις, σύμφωνα με ισραηλινά μέσα ενημέρωσης.

Στην ευρύτερη περιοχή, το κρατικό πρακτορείο του Μπαχρέιν μετέδωσε ότι το κέντρο υπηρεσιών του 5ου Στόλου του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ, που εδρεύει στο Μπαχρέιν, «δέχθηκε πυραυλική επίθεση».

Προηγήθηκε ανακοίνωση του υπουργείου Εσωτερικών του Μπαχρέιν ότι ήχησαν σειρήνες συναγερμού, ενώ εξεδόθη προτροπή προς τους κατοίκους να παραμείνουν ψύχραιμοι και να κατευθυνθούν στο πλησιέστερο ασφαλές σημείο.

Το υπουργείο Άμυνας του Κατάρ ανέφερε ότι «αντιμετώπισε επιτυχώς έναν αριθμό επιθέσεων που στόχευαν την επικράτεια της χώρας», με τα κρατικά μέσα να μεταδίδουν ότι ακούστηκαν εκρήξεις στην πρωτεύουσα Ντόχα.

Στο Κατάρ βρίσκεται η μεγαλύτερη αμερικανική στρατιωτική βάση στην περιοχή, η Αλ-Ουντέιντ.

Προβλήματα στις μετακινήσεις

Η νέα επίθεση των ΗΠΑ-Ισραήλ και τα αντίποινα του Ιράν έχουν προκαλέσει σημαντικά προβλήματα στις αερομεταφορές.

Ορισμένες διεθνείς αεροπορικές εταιρείες έχουν αναστείλει τις πτήσεις τους σε περιοχές της Μέσης Ανατολής.

Η γερμανική Lufthansa ανακοίνωσε ότι αναστέλλει τις πτήσεις από και προς το Ντουμπάι για το Σαββατοκύριακο, καθώς και προς τις πρωτεύουσες του Ισραήλ, του Λιβάνου και του Ομάν έως τις 7 Μαρτίου.

Η Wizz Air ανέστειλε επίσης τις πτήσεις της έως τις 7 Μαρτίου προς Ισραήλ, Ντουμπάι, Άμπου Ντάμπι και Αμάν στην Ιορδανία.

Η Virgin Atlantic ανακοίνωσε ότι θα αποφεύγει προσωρινά τον ιρακινό εναέριο χώρο και ακύρωσε την πτήση του Σαββάτου από το Χίθροου του Λονδίνου προς το Ντουμπάι.

Η υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας του Κουβέιτ ανακοίνωσε τη διακοπή όλων των πτήσεων προς το Ιράν μέχρι νεωτέρας, σύμφωνα με κρατικά μέσα της χώρας.

Χώρες της περιοχής, όπως το Ιράκ και η Ιορδανία, έκλεισαν επίσης τους εναέριους χώρους τους. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ανακοίνωσαν ότι προχώρησαν σε «μερικό και προσωρινό» κλείσιμο του εναέριου χώρου τους για προληπτικούς λόγους.

Την ίδια ώρα, το βρετανικό υπουργείο Εξωτερικών επικαιροποίησε τις ταξιδιωτικές του οδηγίες για Ιορδανία, Συρία, Λίβανο, Ιράκ, Υεμένη, Τουρκία, Σαουδική Αραβία και Ομάν, καλώντας τους ταξιδιώτες «να παραμείνουν σε επαγρύπνηση, να ακολουθούν τις οδηγίες των τοπικών αρχών και να καταφεύγουν σε καταφύγιο εφόσον τους ζητηθεί».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.