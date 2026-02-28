Ισραηλινός στρατιωτικός αξιωματούχος προχώρησε το Σάββατο σε ενημέρωση δημοσιογράφων, λέγοντας ότι το Ισραήλ και οι ΗΠΑ έχουν ξεκινήσει μια κοινή επίθεση εναντίον του Ιράν, η οποία είχε σχεδιαστεί εδώ και μήνες και έχει πολύ πιο φιλόδοξους στόχους από εκείνους του προηγούμενου γύρου σύγκρουσης μεταξύ Ισραήλ και Ιράν τον Ιούνιο του περασμένου έτους.



Περιγράφοντας το Ιράν ως «τεράστια απειλή» για το Ισραήλ, τις ΗΠΑ, την περιοχή και τον κόσμο, ο αξιωματούχος δήλωσε ότι η αποστολή του Ισραήλ είναι να «μειώσει και να υποβαθμίσει σημαντικά τις δυνατότητες του ιρανικού καθεστώτος» και ότι οι επιχειρήσεις του Ισραήλ θα συνεχιστούν «για όσο χρειαστεί». Στόχος ήταν μια «μεγαλύτερη αλλαγή, για τα επόμενα χρόνια», επισήμανε.



Ο αξιωματούχος αρνήθηκε να επιβεβαιώσει ή να διαψεύσει ότι ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ, ήταν μεταξύ των στόχων, προσθέτοντας ότι το σύστημα αεράμυνας του Ιράν ήταν μία από τις προτεραιότητες για το αρχικό κύμα επιθέσεων του Ισραήλ.



«Το ιρανικό καθεστώς έχει το αίμα δεκάδων χιλιάδων στα χέρια του... Μεγάλο μέρος της ηγεσίας τους εμπλέκεται σε προσπάθειες που στοχεύουν στην καταστροφή του Ισραήλ και στον στρατιωτικό σχεδιασμό της, επομένως μπορούν να είναι στόχοι», ξεκαθάρισε ο αξιωματούχος.



Ο αξιωματούχος δήλωσε ότι το Ισραήλ εντόπισε μια «απότομη επιτάχυνση» στην παραγωγή πυραύλων από το Ιράν, καθώς και προσπάθειες να προχωρήσει ξανά με το πυρηνικό του πρόγραμμα παρά την καταστροφή που προκλήθηκε πέρυσι.



«Αναπτύσσουν δεκάδες βαλλιστικούς πυραύλους κάθε μήνα και ο ρυθμός παραγωγής τους γίνεται όλο και πιο γρήγορος», προειδοποίησε ο Ισραηλινός αξιωματούχος.



«Πρόκειται για ένα καθεστώς που προχωρά προς την παραγωγή χιλιάδων πυραύλων τα επόμενα χρόνια. Μια δραματική επέκταση ενός ήδη επικίνδυνου οπλοστασίου», πρόσθεσε η πηγή.

Ο αξιωματούχος δήλωσε ότι το Ισραήλ έχει κινητοποιήσει 70.000 εφέδρους - κυρίως προσωπικό αεράμυνας αλλά και άλλους - και έχει αναπτύξει στρατεύματα για να υπερασπιστεί τα σύνορά του από οποιοδήποτε σενάριο.

Δείτε Live όλες τις εξελίξεις εδώ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.