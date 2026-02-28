Βίντεο με πλήγματα στο δυτικό Ιράν στο πλαίσιο των αμερικανοϊσραηλινών επιθέσεων έδωσαν στη δημοσιότητα το Σάββατο οι ισραηλινές αμυντικές δυνάμεις (IDF).

🇮🇱 The Israel Defense Forces continue striking a wide range of targets in western Iran pic.twitter.com/VDUbT228vw February 28, 2026

Σύμφωνα με τις IDF χτυπήθηκαν ιρανικοί εκτοξευτές πυραύλων.

Σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό, εκατοντάδες ιρανικοί στρατιωτικοί στόχοι χτυπήθηκαν στο δυτικό Ιράν, συμπεριλαμβανομένων εκτοξευτών πυραύλων.

Ένας Ισραηλινός στρατιωτικός αξιωματούχος πραγματοποίησε το Σάββατο ενημέρωση των δημοσιογράφων, λέγοντας ότι το Ισραήλ και οι ΗΠΑ έχουν ξεκινήσει μια κοινή επίθεση εναντίον του Ιράν, η οποία είχε σχεδιαστεί εδώ και μήνες και έχει πολύ πιο φιλόδοξους στόχους από εκείνους του προηγούμενου γύρου σύγκρουσης μεταξύ Ισραήλ και Ιράν τον Ιούνιο του περασμένου έτους.



Πηγή: skai.gr

