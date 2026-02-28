Λογαριασμός
Στη δημοσιότητα βίντεο με τους ισραηλινούς να χτυπούν ιρανικούς εκτοξευτές πυραύλων

Σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό, εκατοντάδες ιρανικοί στρατιωτικοί στόχοι χτυπήθηκαν στο δυτικό Ιράν, συμπεριλαμβανομένων εκτοξευτών πυραύλων

Βίντεο με πλήγματα στο δυτικό Ιράν στο πλαίσιο των αμερικανοϊσραηλινών επιθέσεων έδωσαν στη δημοσιότητα το Σάββατο οι ισραηλινές αμυντικές δυνάμεις (IDF). 

Σύμφωνα με τις IDF χτυπήθηκαν ιρανικοί εκτοξευτές πυραύλων.

Σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό, εκατοντάδες ιρανικοί στρατιωτικοί στόχοι χτυπήθηκαν στο δυτικό Ιράν, συμπεριλαμβανομένων εκτοξευτών πυραύλων.  

Ένας Ισραηλινός στρατιωτικός αξιωματούχος πραγματοποίησε το Σάββατο ενημέρωση των δημοσιογράφων, λέγοντας ότι το Ισραήλ και οι ΗΠΑ έχουν ξεκινήσει μια κοινή επίθεση εναντίον του Ιράν, η οποία είχε σχεδιαστεί εδώ και μήνες και έχει πολύ πιο φιλόδοξους στόχους από εκείνους του προηγούμενου γύρου σύγκρουσης μεταξύ Ισραήλ και Ιράν τον Ιούνιο του περασμένου έτους.

Δείτε Live όλες τις εξελίξεις εδώ.

