Κύπριος ΥΠΕΞ: Από τον Λίβανο απογειώθηκαν τα drones που στοχοποίησαν τις βρετανικές βάσεις

Ο υπουργός Εξωτερικών, Κωνσταντίνος Κόμπος αποκάλυψε ότι τα drones με εκρηκτικά που κατευθύνθηκαν τις προηγούμενες μέρες προς βρετανικές στρατιωτικές βάσεις στη μεγαλόνησο εκτοξεύτηκαν από τον Λίβανο.

«Αυτή τη στιγμή είναι γεγονός ότι πρέπει να κοιτάμε προς το λιβανέζικο μέτωπο», ανέφερε ο κ. Κόμπος στον Guardian επιβεβαιώνοντας για πρώτη φορά την προέλευση των drones.

«Δεν μπορούμε να αποκλείσουμε τίποτα από την ευρύτερη κατεύθυνση των βορειοανατολικών περιοχών. Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί… πρέπει να βεβαιωθούμε ότι τα συστήματα που υπάρχουν καλύπτουν όλες τις πιθανότητες απειλής», πρόσθεσε ο Κύπριος ΥΠΕΞ.

«Η Κυπριακή Δημοκρατία δεν αποτελεί στόχο των επιθέσεων που συνδέονται με την κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή» είχε δηλώσει ο κ. Κόμπος και σε συνέντευξή το στο Sky News. Διευκρίνισε πως τα περιστατικά που σημειώθηκαν αφορούσαν τις βρετανικές στρατιωτικές βάσεις στο νησί.

