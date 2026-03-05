Νέος συναγερμός σήμανε την Πέμπτη το απόγευμα λίγο μετά τις 4, στο Ακρωτήρι της Κύπρου, όπου εδράζεται η βρετανική βάση.

Είναι η τρίτη φορά που ηχούν οι σειρήνες στην περιοχή τις τελευταίες ώρες. Η πρώτη καταγράφηκε χθες το βράδυ λίγο πριν τις 11 και η δεύτερη το πρωί της Πέμπτης.

Όπως αναφέρεται στο μήνυμα, ο συναγερμός ήταν προληπτικού χαρακτήρα, καθώς τελικά δεν εντοπίστηκε κάποια απειλή.

Σε δήλωσή του ο εκπρόσωπος της Κυπριακής κυβέρνησης, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, ανέφερε ότι οι σειρήνες ήταν προληπτικό μέτρο.

«Σε σχέση με την ενεργοποίηση προληπτικών μέτρων ασφαλείας λίγο νωρίτερα στις Βρετανικές Βάσεις του Ακρωτηρίου, διευκρινίζεται ότι δεν έχει εντοπιστεί οποιαδήποτε απειλή και ως εκ τούτου έχουν λήξει.

Η ενεργοποίηση των πρωτοκόλλων ασφαλείας και η ήχηση σειρήνων πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο προληπτικών μέτρων.

Οι αρμόδιες αρχές συνεχίζουν να παρακολουθούν στενά την κατάσταση στο πλαίσιο των καθιερωμένων διαδικασιών».

Δείτε βίντεο από τη στιγμή του συναγερμού και ακούστε τις σειρήνες να ηχούν:

Πηγή: skai.gr

