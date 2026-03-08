Στο στόχαστρο ιρανικών μυστικών υπηρεσιών η Γερμανία;

Βρίσκεται η Γερμανία στο στόχαστρο των ιρανικών μυστικών υπηρεσιών, μετά τις τελευταίες δραματικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή; Σε σχετικές δηλώσεις του ο καθ' ύλην αρμόδιος υπουργός Εσωτερικών Αλεξάντερ Ντόμπριντ αρχίζει με την καλή είδηση: «Οι αρχές ασφαλείας έχουν εποπτεία της κατάστασης» και δεν υπάρχουν συγκεκριμένες ενδείξεις για άμεσα επικείμενη επίθεση.



Παρά ταύτα, μόλις άρχισαν οι ισραηλινοί και αμερικανικοί βομβαρδισμοί εναντίον του Ιράν, η γερμανική Υπηρεσία για την Προστασία του Συντάγματος εξέδωσε προειδοποίηση, στην οποία γίνεται λόγος για πιθανές πράξεις αντιποίνων ακόμη και σε γερμανικό έδαφος. Με άλλα λόγια, θεσμοί και κτίρια της εβραϊκής κοινότητας, για παράδειγμα σχολεία ή συναγωγές, «θα πρέπει να θεωρούνται πιθανοί στόχοι».



Στο στόχαστρο δεν αποκλείεται να βρίσκονται ακόμη και διπλωματικές αποστολές ή στρατιωτικές εγκαταστάσεις, σημειώνει η Υπηρεσία για την Προστασία του Συντάγματος. Το ίδιο ισχύει και για αντιφρονούντες από το Ιράν, οι οποίοι έχουν εγκαταλείψει την πατρίδα τους και διαμένουν μόνιμα στη Γερμανία. Ενδέχεται να παρακολουθούνται συστηματικά, να απειλούνται ή να πέφτουν ακόμη και θύματα απαγωγής από τις μυστικές υπηρεσίες του Ιράν.

Η τραγική περίπτωση Σαρμάντ

Άναυδη είχε αφήσει τη γερμανική κοινή γνώμη το 2020 η υπόθεση του Γερμανοϊρανού Τζαμσίντ Σαρμάντ, ο οποίος είχε πέσει θύμα απαγωγής σε χώρα που συνορεύει με το Ιράν και μετά από τέσσερα χρόνια εκτελέστηκε, όπως είχε ανακοινωθεί αρχικά- αν και στη συνέχεια το καθεστώς της Τεχεράνης ανακάλεσε την ανακοίνωση, υποστηρίζοντας ότι ο Σαρμάντ είχε πεθάνει πριν γίνει η εκτέλεση.



Υπό το βάρος των σημερινών γεωπολιτικών εξελίξεων, ο κίνδυνος εντείνεται ακόμη και για όσους δεν έχουν καμία σχέση με το Ιράν. Ο Φέλιξ Κλάιν, εντεταλμένος της γερμανικής ομοσπονδιακής κυβέρνησης για την καταπολέμηση του αντισημιτισμού, διαβλέπει κινδύνους για την εβραϊκή κοινότητα και επισημαίνει σε πρόσφατη συνέντευξή του ότι «το Ιράν θα αξιοποιήσει τα δίκτυα που διαθέτει εντός συνόρων για πιθανές τρομοκρατικές επιθέσεις».



Στο ίδιο συμπέρασμα καταλήγει και ο Μαρκ Χένριχμαν, πρόεδρος της Επιτροπής Κοινοβουλευτικού Ελέγχου των γερμανικών μυστικών υπηρεσιών. Μιλώντας στην εφημερίδα Süddeutsche Zeitung του Μονάχου, ο Χένριχμαν υπενθυμίζει πως το καθεστώς της Τεχεράνης δεν διστάζει να επεκτείνει την τρομοκρατική δράση εκτός συνόρων και το έχει αποδείξει επανειλημμένα. Ωστόσο, σημειώνει, δεν υπάρχει λόγος για κινήσεις πανικού, καθώς έχουν ληφθεί τα ενδεδειγμένα μέτρα.

Ανησυχία και για κυβερνοεπιθέσεις

Απαντώντας σε ερώτημα της DW σχετικά με πιθανές απειλές εναντίον Ιρανών αντιφρονούντων που ζουν στη Γερμανία, η Υπηρεσία για την Προστασία του Συντάγματος κάνει λόγο για «στοχευμένα μέτρα παρακολούθησης, κινήσεις δυσφήμισης ή εκφοβισμού, απειλές, ακόμη και χρήση βίας».



Σε όλα αυτά προστίθενται τα τελευταία χρόνια και οι κυβερνο-επιθέσεις. Έκθεση που δημοσιεύθηκε στις αρχές του 2026 γίνεται λόγος για οργανωμένες ενέργειες με στόχο να παρακολουθείται η ηλεκτρονική επικοινωνία πολλών αυτοεξόριστων Ιρανών. Σε αυτούς περιλαμβάνονται ακτιβιστές για τα ανθρώπινα δικαιώματα, νομικοί και δημοσιογράφοι.



«Εκδηλώνονται επιθέσεις σε προσωπικούς λογαριασμούς ηλεκτρονικής αλληλογραφίας ή ακόμη και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, έτσι ώστε οι μυστικές υπηρεσίες στο Ιράν να καταγράφουν το προφίλ και τις κινήσεις των ατόμων που τους ενδιαφέρουν, να παρακολουθούν την καθημερινή τους δραστηριότητα και να καταχωρούν τις επαγγελματικές και ιδιωτικές επαφές τους» αναφέρει η συγκεκριμένη έκθεση των γερμανικών υπηρεσιών.



Επιμέλεια: Γιάννης Παπαδημητρίου



Πηγή: Deutsche Welle

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.