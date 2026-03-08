Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν δηλώνουν ότι οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις μπορούν να συνεχίσουν τον πόλεμο εναντίον των ΗΠΑ και του Ισραήλ για τουλάχιστον έξι μήνες.

Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν εξέφρασαν σήμερα τη βεβαιότητα πως οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις είναι ικανές να συνεχίσουν για «τουλάχιστον έξι μήνες» τον σφοδρό πόλεμο εναντίον των ΗΠΑ και του Ισραήλ, συμπληρώνοντας πως έχουν ήδη πλήξει περισσότερους από 200 αμερικανικούς και ισραηλινούς στόχους στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής.

«Οι ένοπλες δυνάμεις της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν είναι ικανές να συνεχίσουν για τουλάχιστον έξι μήνες τον σφοδρό πόλεμο, με τον σημερινό ρυθμό των επιχειρήσεων», δήλωσε ο εκπρόσωπος των Φρουρών της Επανάστασης, Αλί Μοχαμάντ Ναϊνί, όπως μεταδίδει το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars.

Στο μεταξύ, επικεφαλής του ιρανικού Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας Αλί Λαριτζανί δήλωσε χθες ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ επιδιώκουν τη «διάλυση» της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

«Ο στόχος τους ήταν (...) η θεμελιώδης διάλυση του Ιράν», δήλωσε ο Λαριτζανί σε μαγνητοσκοπημένη συνέντευξή του η οποία μεταδόθηκε από την κρατική τηλεόραση.

Ο ίδιος υποστήριξε πως οι Ηνωμένες Πολιτείες επιχείρησαν να αναπαραγάγουν στο Ιράν την επιχείρησή τους στη Βενεζουέλα: «πίστευαν ότι θα ήταν όπως στη Βενεζουέλα: θα χτυπούσαν, θα έπαιρναν τον έλεγχο και θα τελείωναν. Όμως τώρα είναι παγιδευμένοι» πρόσθεσε.

Ο Λαριτζανί, ο οποίος τόνισε ότι δεν έκλεισαν οι Ιρανοί το Ορμούζ, αλλά τα στενά έκλεισαν εξαιτίας του πολέμου, έκανε έκκληση για ενότητα μεταξύ των Ιρανών αξιωματούχων και τόνισε πως οι ΗΠΑ πρέπει να πληρώσουν για τις πράξεις τους.

Τραμπ: Δεν αποκλείει την ανάπτυξη αμερικανικών στρατευμάτων στο Ιράν

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) αναφέρθηκε χθες Σάββατο στο ενδεχόμενο μελλοντικής ανάπτυξης στρατευμάτων στο Ιράν για τον έλεγχο των αποθεμάτων εμπλουτισμένου ουρανίου στη χώρα.

«Ίσως κάποια στιγμή να το κάνουμε. Αυτό θα ήταν υπέροχο», απάντησε ο Τραμπ όταν ρωτήθηκε από δημοσιογράφους που τον συνόδευαν στο προεδρικό αεροσκάφος (Air Force One).

Ο Λευκός Οίκος έχει ισχυριστεί, μεταξύ άλλων, για να δικαιολογήσει την επίθεση κατά του Ιράν, ότι η χώρα έχει συσσωρεύσει αποθέματα εμπλουτισμένου ουρανίου σε τέτοιο βαθμό που είναι πολύ κοντά στην ανάπτυξη πυρηνικής βόμβας.

«Δεν θέλω» επιθέσεις των κουρδικών δυνάμεων στο Ιράν, λέει τώρα ο πρόεδρος Τραμπ

Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες, Σάββατο, πως δεν θέλει επιθέσεις των κουρδικών δυνάμεων στο έδαφος του Ιράν, μιλώντας στους δημοσιογράφους.

«Δεν θέλω οι Κούρδοι να μπουν μέσα. Δεν θέλω να δω Κούρδους να παθαίνουν κακό, να σκοτώνονται», είπε.

Επισημαίνοντας πως ο Λευκός Οίκος δεν εξετάζει το σενάριο επιθέσεων των κουρδικών δυνάμεων στο έδαφος του Ιράν, ο Τραμπ ανέφερε: «Έχουμε πολύ φιλικές σχέσεις με τους Κούρδους, όπως γνωρίζετε, αλλά δεν θέλουμε να κάνουμε αυτόν τον πόλεμο πιο περίπλοκο απ’ όσο είναι ήδη».

Σε συνέντευξή του στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters την Πέμπτη, ο Αμερικανός πρόεδρος είχε δηλώσει πως θα ήταν υπέρ μιας επίθεσης από πολιτοφυλακές ιρανών Κούρδων εναντίον του καθεστώτος της Τεχεράνης.

«Tο Ιράν ευθύνεται για τον βομβαρδισμό του σχολείου στη Μινάμπ»

Παράλληλα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε χθες Σάββατο πως το Ιράν ευθύνεται για τον βομβαρδισμό σχολείου στην πόλη Μινάμπ, αμφισβητώντας την «ακρίβεια» των επιθέσεων των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων.

«Με βάση όσα έχω δει, αυτό έχει γίνει από το Ιράν», είπε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους που τον συνόδευαν στο προεδρικό αεροσκάφος (Air Force One).

Σύμφωνα με τους New York Times, ο βομβαρδισμός του σχολείου ενδέχεται να οφείλεται σε αμερικανική αεροπορική επιδρομή.

Ούτε οι ΗΠΑ ούτε το Ισραήλ έχουν παραδεχθεί πως ευθύνονται για το συγκεκριμένο πλήγμα.

Πηγή: Skai.gr

