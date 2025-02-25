Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Δύο νεκροί και 14 αγνοούμενοι εξαιτίας σύγκρουσης σκαφών στην Κίνα

 Δύο νεκροί και 14 αγνοούμενοι εξαιτίας σύγκρουσης σκαφών σε ποταμό της επαρχίας Χουνάν στην Κίνα

Κίνα: 2 νεκροί και 14 αγνοούμενοι εξαιτίας σύγκρουσης σκαφών

Δύο άνθρωποι βρήκαν τον θάνατο και η τύχη 14 άλλων αγνοείται μετά τη σύγκρουση δύο σκαφών σε ποταμό της επαρχίας Χουνάν στο κεντρικό τμήμα της Κίνας.

Το δυστύχημα σημειώθηκε γύρω στις 10 το πρωί (τοπική ώρα) στον ποταμό Γιουανσούι, κοντά στην πόλη Τσινγκλάνγκ. Σύμφωνα με την ενημέρωση από τις τοπικές αρχές, δεκαεννέα άνθρωποι έπεσαν στα νερά του ποταμού όταν το πλοίο στο οποίο επέβαιναν συγκρούστηκε με σκάφος περισυλλογής πετρελαιοειδών καταλοίπων.

Δύο επιβαίνοντες στο πλοίο ανασύρθηκαν νεκροί από το ποτάμι. Τρεις άλλοι διασώθηκαν και μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο, χωρίς η κατάσταση της υγείας τους να εμπνέει ανησυχία.

Η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης συνεχίζεται, ενώ έχει διαταχθεί έρευνα για να εξακριβωθούν τα αίτια του δυστυχήματος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Κίνα σκάφη
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
6 0 Bookmark