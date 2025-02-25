Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έκανε λάθος όταν δήλωσε ότι η Ρωσία θα δεχόταν ευρωπαϊκές ειρηνευτικές δυνάμεις στην Ουκρανία, δήλωσε το Κρεμλίνο την Τρίτη.

Ενώ ο Τραμπ είπε τη Δευτέρα κατά τη διάρκεια συνάντησης στον Λευκό Οίκο με τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν ότι είχε "ρώτησε συγκεκριμένα" τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν για τις ειρηνευτικές δυνάμεις και ότι ο Πούτιν "δεν έχει κανένα πρόβλημα με αυτό", το Κρεμλίνο διέψευσε τις δηλώσεις του την Τρίτη.

Ερωτηθείς για τις δηλώσεις του Τραμπ σε τηλεφωνική συνέντευξη Τύπου, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, παρέπεμψε σε παλαιότερες δηλώσεις του Σεργκέι Λαβρόφ, λέγοντας ότι "ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών έχει ήδη πει τα πάντα γι' αυτό, δεν έχω να προσθέσω κάτι."

Ο Σεργκέι Λαβρόφ την περασμένη εβδομάδα σε συνέντευξη Τύπου μετά από συνομιλίες στη Σαουδική Αραβία με τον Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, είχε δηλώσει ότι "η ανάπτυξη στρατευμάτων... [από] χώρες του ΝΑΤΟ, αλλά κάτω από ξένη σημαία, κάτω από τη σημαία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή υπό εθνικές σημαίες... είναι, φυσικά, απαράδεκτη για εμάς."



