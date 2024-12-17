Δικαστήριο της Κένυας καταδίκασε έναν άνδρα σε 50 χρόνια κάθειρξης για τη δολοφονία του ακτιβιστή για τα δικαιώματα των ομοφυλοφίλων Έντουιν Κίπτου πριν από σχεδόν δύο χρόνια.
Η δολοφονία του Κίπτου στις αρχές του 2023 προκάλεσε σοκ στην κοινότητα ΛΟΑΤΚΙ+ της συντηρητικής αυτής χώρας της Ανατολικής Αφρικής.
Το πτώμα του βρέθηκε σε ένα μεταλλικό κιβώτιο στην πόλη Εντορέτ της δυτικής Κένυας.
Ο συγκάτοικός του, ο Τζάκτοουν Οντιάμπο, ο οποίος σύμφωνα με την αστυνομία είχε σχέση με το θύμα, κρίθηκε ένοχος για τον φόνο στις αρχές του μήνα.
Ο Οντιάμπο αρνήθηκε ότι δολοφόνησε τον Κίπτου όταν του απαγγέλθηκαν κατηγορίες στις αρχές Φεβρουαρίου του 2023.
Η ομοφυλοφιλία είναι ταμπού στην Κένυα και οι σεξουαλικές σχέσεις μεταξύ ομόφυλων τιμωρούνται με 14 χρόνια φυλάκιση παρότι ο νόμος αυτός σπανίως εφαρμόζεται.
- Μετά τον θάνατο του Ναβάλνι, η Ρωσία κυνηγά και τους δικηγόρους του - Εισαγγελείς ζητούν ποινές φυλάκισης έως 6 ετών σε σωφρονιστική αποικία
- Στο φως οι σοκαριστικοί διάλογοι του Ντομινίκ Πελικό με τους βιαστές της συζύγου του: «Δεν ξέρω πότε θα την έχω έτοιμη... απόψε»
- Το Ιράν θα ξανανοίξει την πρεσβεία του στη Δαμασκό όταν θα πληρούνται οι προϋποθέσεις ασφαλείας
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.