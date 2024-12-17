Λογαριασμός
Κένυα: 50 χρόνια φυλακή στον δολοφόνο ακτιβιστή για τα δικαιώματα της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας

Η ομοφυλοφιλία είναι ταμπού στην Κένυα και οι σεξουαλικές σχέσεις μεταξύ ομόφυλων τιμωρούνται με 14 χρόνια φυλάκιση παρότι ο νόμος αυτός σπανίως εφαρμόζεται

Ομοφυλόφιλος ακτιβιστής στην Κένυα

Δικαστήριο της Κένυας καταδίκασε έναν άνδρα σε 50 χρόνια κάθειρξης για τη δολοφονία του ακτιβιστή για τα δικαιώματα των ομοφυλοφίλων Έντουιν Κίπτου πριν από σχεδόν δύο χρόνια.

Η δολοφονία του Κίπτου στις αρχές του 2023 προκάλεσε σοκ στην κοινότητα ΛΟΑΤΚΙ+ της συντηρητικής αυτής χώρας της Ανατολικής Αφρικής.

Το πτώμα του βρέθηκε σε ένα μεταλλικό κιβώτιο στην πόλη Εντορέτ της δυτικής Κένυας.

Ο συγκάτοικός του, ο Τζάκτοουν Οντιάμπο, ο οποίος σύμφωνα με την αστυνομία είχε σχέση με το θύμα, κρίθηκε ένοχος για τον φόνο στις αρχές του μήνα.

Ο Οντιάμπο αρνήθηκε ότι δολοφόνησε τον Κίπτου όταν του απαγγέλθηκαν κατηγορίες στις αρχές Φεβρουαρίου του 2023.

Η ομοφυλοφιλία είναι ταμπού στην Κένυα και οι σεξουαλικές σχέσεις μεταξύ ομόφυλων τιμωρούνται με 14 χρόνια φυλάκιση παρότι ο νόμος αυτός σπανίως εφαρμόζεται.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

