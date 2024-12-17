Δικαστήριο της Κένυας καταδίκασε έναν άνδρα σε 50 χρόνια κάθειρξης για τη δολοφονία του ακτιβιστή για τα δικαιώματα των ομοφυλοφίλων Έντουιν Κίπτου πριν από σχεδόν δύο χρόνια.

Η δολοφονία του Κίπτου στις αρχές του 2023 προκάλεσε σοκ στην κοινότητα ΛΟΑΤΚΙ+ της συντηρητικής αυτής χώρας της Ανατολικής Αφρικής.

Το πτώμα του βρέθηκε σε ένα μεταλλικό κιβώτιο στην πόλη Εντορέτ της δυτικής Κένυας.

Ο συγκάτοικός του, ο Τζάκτοουν Οντιάμπο, ο οποίος σύμφωνα με την αστυνομία είχε σχέση με το θύμα, κρίθηκε ένοχος για τον φόνο στις αρχές του μήνα.

Ο Οντιάμπο αρνήθηκε ότι δολοφόνησε τον Κίπτου όταν του απαγγέλθηκαν κατηγορίες στις αρχές Φεβρουαρίου του 2023.

Η ομοφυλοφιλία είναι ταμπού στην Κένυα και οι σεξουαλικές σχέσεις μεταξύ ομόφυλων τιμωρούνται με 14 χρόνια φυλάκιση παρότι ο νόμος αυτός σπανίως εφαρμόζεται.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

