Ρώσοι εισαγγελείς ζήτησαν ποινές φυλάκισης σχεδόν 6 ετών για τον καθένα από τους τρεις δικηγόρους που εκπροσώπησαν τον Αλεξέι Ναβάλνι, όπως δήλωσε σήμερα ένας συνεργάτης του εκλιπόντος ηγέτη της αντιπολίτευσης.

Οι Βαντίμ Κομπζέφ, Ιγκόρ Σεργκούνιν και Αλεξέι Λίπστερ συνελήφθησαν τον Οκτώβριο του 2023 και ένα μήνα αργότερα τα ονόματά τους εντάχθηκαν σε επίσημη λίστα "τρομοκρατών και εξτρεμιστών".

Τώρα κατηγορούνται για συμμετοχή σε εξτρεμιστική οργάνωση και οι σισαγγελείς υποστηρίζουν ότι διοχέτευαν πληροφορίες και μετέφεραν άλλες στον Ναβάλνι, όσο βρισκόταν στη φυλακή.

Η δίκη των δικηγόρων διεξήχθη κεκλεισμένων των θυρών έπειτα από αίτημα των εισαγγελέων, που επικαλέστηκαν μια αδιευκρίνιστη απειλή ασφαλείας σε περίπτωση που πραγματοποιούνταν δημοσίως.

Ο συνεργάτης του Ναβάλνι, ο Ιβάν Ζντάνοφ, ανήρτησε στο Telegram ότι οι εισαγγελείς επιδιώκουν ποινές φυλάκισης σε σωφρονιστική αποικία πέντε ετών και 11 μηνών για τον Κομπζέφ, 5 ετών και 10 μηνών για τον Λίπτσερ και πέντε ετών και έξι μηνών για τον Σεργκούνιν.

Η ετυμηγορία αναμένεται σύντομα.

Russian state prosecutors have requested prison sentences of over five years for three of the lawyers who represented the late opposition politician Alexey Navalny. ⤵️ pic.twitter.com/9IaZt1HUoC — Novaya Gazeta Europe (@novayagazeta_en) December 17, 2024

Ο Αλεξέι Ναβάλνι πέθανε ξαφνικά σε σωφρονιστική αποικία στον Αρκτικό Κύκλο τον περασμένο Φεβρουάριο, εκτίοντας ποινές για εξτρεμισμό και άλλες κατηγορίες, τις οποίες αρνούνταν.

Παρά τον εγκλεισμό του μπορούσε, μέσω των δικηγόρων του, να αναρτά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και να καταθέτει συχνά αγωγές για τη μεταχείριση που είχε στη φυλακή, χρησιμοποιώντας το αποτέλεσμα των ακροαματικών διαδικασιών ως μια ευκαιρία να συνεχίσει να μιλάει κατά της κυβέρνησης και του πολέμου.

Το Κρεμλίνο υποστηρίζει ότι δεν σχολιάζει μεμονωμένες υποθέσεις, αλλά οι αρχές έχουν χαρακτηρίσει τον Ναβάλνι και τους υποστηρικτές του προδότες υποστηριζόμενους από τη Δύση που επιδιώκουν την αποσταθεροποίηση της Ρωσίας.

«Πολιτικοί κρατούμενοι» λεει η χήρα του Ναβάλνι - «Τους παγίδεψαν παράνομα»

Η Γιούλια Ναβάλναγια, η οποία έχει αναλάβει να συνεχίσει το έργο του συζύγου της μετά τον θάνατό του, διατείνεται ότι αγωνίζεται για μια ελεύθερη, δημοκρατική Ρωσία χωρίς τον πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν. Ζει αυτοεξόριστη στο εξωτερικό.

Σε βίντεο που ανήρτησε στο YouTube την περασμένη εβδομάδα, χαρακτηρίζει "πολιτικούς κρατούμενους" τους τρεις κατηγορούμενους.

"Δεν έχουν διαπράξει εγκλήματα. Βρίσκονται στη φυλακή επειδή έκαναν απλώς τη δουλειά τους, που κάθε δικηγόρος θα έπρεπε να κάνει με κάθε κρατούμενο: το να προετοιμάσει μια στρατηγική υπεράσπισης, να συζητήσει ζητήματα που αφορούν τις συνθήκες κράτησης στη φυλακή, να συντάξει καταγγελίες, να καταθέσει αγωγές".

Το βίντεο της Ναβάλναγια στο YouTube περιελάμβανε συναντήσεις που είχαν καταγραφεί στα κρυφά ανάμεσα στον Ναβάλνι και στους κατηγορούμενους δικηγόρους στη φυλακή, κάτι που όπως η ίδια ισχυρίζεται είναι παράνομο γιατί ένας κατηγορούμενος έχει το δικαίωμα να συζητάει ιδιωτικά με έναν δικηγόρο.

Alexei Navalny’s team reveals illegal recordings of his meetings with lawyers pic.twitter.com/0c9BOmx13e — Mediazona (@mediazona_en) December 10, 2024

Το ομοσπονδιακό σωφρονιστικό σύστημα της Ρωσίας δεν απάντησε σε αίτημα να σχολιάσει.

Οπως είπε η Ναβάλναγια, οι καταγραφές έγιναν από τις αρχές αλλά παραδόθηκαν στην ομάδα του Ναβάλνι όταν πρόσφερε αμοιβή για τυχόν πληροφορίες σχετικά με τον θάνατό του.

Η Ναβάλναγια έχει κατηγορήσει τον Πούτιν ότι διέταξε την εξόντωσή του, το οποίο διαψεύδει το Κρεμλίνο. Ακόμη ωστόσο δεν έχει καταθέσει αποδεικτικά στοιχεία.

Στο βίντεο, η Ναβάλναγια λέει ότι γνωρίζει με βεβαιότητα πως "η στιγμή της δολοφονίας του Αλεξέι" έχει καταγραφεί από πολλές κάμερες ασφαλείας και έχει προσφέρει 97.500 δολάρια σε όποιον παραδώσει αυτό το οπτικό υλικό.

