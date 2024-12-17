Το μέγεθος της ζημιάς που προκάλεσε ο κυκλώνας Chido το περασμένο Σάββατο, στο αρχιπέλαγος Μαγιότ αποκαλύπτουν δορυφορικές εικόνες της Maxar.

Εκατοντάδες, ενδεχομένως χιλιάδες, άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από το καταστροφικό πέρασμα του κυκλώνα. Πρόκειται για τον χειρότερο εδώ και σχεδόν έναν αιώνα.

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε ότι θα κηρύξει εθνικό πένθος και σχεδιάζει να επισκεφθεί τις επόμενες ημέρες την περιοχή μετά από «αυτή την τραγωδία που συγκλόνισε τον καθένα μας», όπως είπε.

Στη Μαμούτζου, την πρωτεύουσα, οι καταστροφές είναι εκτεταμένες. Σχολεία, νοσοκομεία, εστιατόρια και γραφεία έχουν μετατραπεί σε ερείπια. Στέγες ξεκόλλησαν και δέντρα ξεριζώθηκαν από τους ισχυρούς ανέμους που ξεπέρασαν τα 220 χλμ/ώρα, σύμφωνα με τη γαλλική μετεωρολογική υπηρεσία.

Δορυφορικές εικόνες της πρωτεύουσας που δημοσίευσε η Maxar Technologies την Τρίτη έδειξαν κατεστραμμένες στέγες, βάρκες να λείπουν από το λιμανάκι και η πυκνή βλάστηση που υπήρχε να έχει αντικατασταθεί από λάσπη και ερείπια.

Ο Γαλλικός Ερυθρός Σταυρός περιέγραψε την καταστροφή ως «αδιανόητη» και είπε ότι οι διασώστες εξακολουθούν να αναζητούν νεκρούς Οι ζημιές, συμπεριλαμβανομένου του μοναδικού αεροδρομίου της Μαγιότ, έχουν αφήσει ορισμένες περιοχές απρόσιτες για τις ομάδες έκτακτης ανάγκης.

Η Μαγιότ είναι ένα πυκνοκατοικημένο αρχιπέλαγος μεταξύ της Μαδαγασκάρης και της αφρικανικής ηπείρου με περισσότερους από 320.000 ανθρώπους, σύμφωνα με τη γαλλική κυβέρνηση. Οι περισσότεροι κάτοικοι είναι μουσουλμάνοι και οι γαλλικές αρχές εκτιμούν ότι άλλοι 100.000 μετανάστες ζουν εκεί από τη Σομαλία.

«Δεν υπάρχει νερό, δεν υπάρχει ρεύμα. Η πείνα αρχίζει να αυξάνεται. Είναι επείγον να φτάσει η βοήθεια, ειδικά όταν βλέπεις παιδιά, μωρά, στα οποία δεν έχουμε τίποτα συγκεκριμένο να προσφέρουμε», δήλωσε στο BFM-TV η γερουσιαστής της Μαγιότ, Salama Ramia.

Ο Chido ήταν ένας κυκλώνας κατηγορίας 4, ο δεύτερος ισχυρότερος στην κλίμακα και ο χειρότερος που έπληξε τη Μαγιότ από τη δεκαετία του 1930, είπε ο François-Xavier Bieuville, ο κορυφαίος γαλλικός κυβερνητικός αξιωματούχος στο νησιωτικό συγκρότημα.

