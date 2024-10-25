Επτά Εβραίοι Ισραηλινοί πολίτες οι οποίοι συνελήφθησαν τον περασμένο μήνα ως ύποπτοι για κατασκοπεία υπέρ του Ιράν κατηγορούνται ότι εκτέλεσαν περίπου 600 αποστολές κατ' εντολή της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Συγκεκριμένα, ο εισαγγελέας της Πολιτείας κατέθεσε κατηγορητήριο την Παρασκευή στο Περιφερειακό Δικαστήριο της Χάιφα κατά του κυκλώματος των πρακτόρων. Οι επτά κατηγορούνται για ζητήματα ασφάλειας, όπως ότι βοήθησαν τον εχθρό κατά τη διάρκεια του πολέμου και της παροχής πληροφοριών στον εχθρό.

Μεταξύ των υπόπτων, όλοι κάτοικοι της Χάιφα και του βορρά, περιλαμβάνεται και ένας στρατιώτης που εγκατέλειψε τον στρατό, καθώς και δύο ανήλικοι, ηλικίας 16-17 ετών.

Οι εισαγγελείς λένε ότι ο Azis Nisanov στρατολογήθηκε από το Ιράν ως επικεφαλής του κυκλώματος κατασκόπων, με τον αναπληρωτή του Alexander Sadykov να διαχειρίζεται τους άλλους πράκτορες.

Ο τρίτος κατηγορούμενος είναι ένας ανήλικος που δεν κατονομάζεται που ήταν ο κύριος πράκτορας για εργασίες που αφορούσαν τη φωτογράφιση και την αποστολή εικόνων στις ιρανικές επαφές και ο τέταρτος ασχολιόταν επίσης με φωτογραφίες, έστελνε περιεχόμενο και λάμβανε χρήματα από Ιρανό πράκτορα.

Οι Βιάτσεσλαβ Γκουστσίν, Γεβγκένι Γιοφέ και Γιγκάλ Νισάν κατονομάζονται από τους εισαγγελείς ως οι τρεις τελευταίοι κατηγορούμενοι.

Οι εισαγγελείς λένε ότι οι ύποπτοι συνέλεξαν πληροφορίες για ευαίσθητες τοποθεσίες στο Ισραήλ, στρατιωτικές βάσεις και ανθρώπινους στόχους.

Οι κατηγορούμενοι πραγματοποίησαν εκατοντάδες αποστολές για να φωτογραφίσουν τις αεροπορικές βάσεις στο Nevatim, στο Ramat David, στο Tel Nof και στο Palmachim, καθώς και στις βάσεις στο Beer Tuvia, Kiryat Gat, Emek Hefer και το συγκρότημα Glilot βόρεια του Τελ Αβίβ.

Επιπλέον, οι κατηγορούμενοι φωτογράφισαν τα συστήματα πυραυλικής άμυνας Iron Dome στην περιοχή της Χάιφα, κυβερνητικά κτίρια στην ίδια περιοχή, τα λιμάνια της Χάιφα, Ασντόντ και Εϊλάτ, το εργοστάσιο παραγωγής ενέργειας Hadera και το αερόστατο παρατήρησης των IDF στην περιοχή Golani Junction.

Οι Ιρανοί χειριστές έστειλαν επίσης σε έναν από τους υπόπτους πληροφορίες για στρατιωτικές βάσεις και στρατηγικές τοποθεσίες, με σκοπό να σταλεί στη συνέχεια φωτογραφικό υλικό, συμπεριλαμβανομένης της τραπεζαρίας της εκπαιδευτικής βάσης Golani που έγινε στόχος επίθεσης με drone νωρίτερα αυτό το μήνα, και μια τοποθεσία που ανήκει στο η αμυντική εταιρεία Rafael.

Οι εισαγγελείς λένε ότι οι ύποπτοι στάλθηκαν επίσης για να φωτογραφίσουν την αεροπορική βάση Nevatim στις 14 Απριλίου, την επομένη της ιρανικής επίθεσης με βαλλιστικούς πυραύλους και drone.

Οι ύποπτοι έλαβαν πληρωμή και αποζημίωση για τις υπηρεσίες τους που κυμαίνονταν από 500 έως 1.200 δολάρια ανά εργασία.

Η συνολική πληρωμή που έλαβε το κύκλωμα κατασκόπων ήταν 300.000 δολάρια, κατανεμημένη μεταξύ των μελών.

Ο Εισαγγελέας της Επικρατείας ζήτησε να τεθούν και οι 7 υπό κράτηση μέχρι το τέλος της δικαστικής διαδικασίας.

Πηγή: skai.gr

