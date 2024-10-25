Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα ότι η Ρωσία σχεδιάζει να αναπτύξει Βορειοκορεάτες στρατιώτες στο πεδίο της μάχης, ξεκινώντας από τις 27-28 Οκτωβρίου, επικαλούμενος αναφορές των υπηρεσιών Πληροφοριών.

«Σύμφωνα με τις αναφορές των υπηρεσιών Πληροφοριών, στις 27-28 Οκτωβρίου, θα χρησιμοποιηθούν τα πρώτα βορειοκορεατικά στρατεύματα από τη Ρωσία σε ζώνες μάχης», δήλωσε ο ίδιος μέσω Telegram αφού έλαβε αναφορές από τον ανώτατο διοικητή του.

Ο Ζελένσκι ζήτησε από τους συμμάχους να απαντήσουν σε αυτή την «κίνηση κλιμάκωσης» ασκώντας «απτή πίεση» στη Μόσχα και την Πιονγκγιάνγκ.

Την ίδια ώρα, Ουκρανοί εισαγγελείς δήλωσαν ότι ξεκίνησαν έρευνα για τη στήριξη της Βόρειας Κορέας προς τη Ρωσία στον πόλεμο ως πιθανό έγκλημα επιθετικής ενέργειας.

Παρέχοντας οπλισμό και χερσαίες δυνάμεις για να εμπλακούν σε μάχες κατά της Ουκρανίας, αξιωματούχοι της Βόρειας Κορέας μπορεί να βρεθούν αντιμέτωποι με κατηγορίες, δήλωσε το Γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα στο Reuters.

«Καταγράφουμε και συγκεντρώνουμε αποδεικτικά στοιχεία για όλες τις πιθανές πλευρές μιας τέτοιας ανάμειξης στο πλαίσιο της βασικής διαδικασίας για το έγκλημα της επιθετικής ενέργειας», δήλωσε το γραφείο σε ανακοίνωση.

Οι πλευρές αυτές αφορούν την παροχή οπλισμού στη Ρωσική Ομοσπονδία, την οργάνωση εκπαίδευσης ρωσικού στρατιωτικού προσωπικού και την άμεση συμμετοχή δυνάμεων της Βόρειας Κορέας στις εχθροπραξίες, σύμφωνα με την εισαγγελία.

Η στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών της Ουκρανίας, η Νότια Κορέα και αρκετές δυτικές κυβερνήσεις έχουν δηλώσει ότι Βορειοκορεάτες στρατιώτες, που έχουν εκπαιδευτεί στη Ρωσία, έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή του Κουρσκ, στα σύνορα με τη Ρωσία όπου τον Αύγουστο οι ουκρανικές δυνάμεις πραγματοποίησαν μεγάλη επιχείρηση διείσδυσης.

Το Κρεμλίνο έχει απορρίψει ως «ψευδείς ειδήσεις» τις αναφορές περί ανάπτυξης στρατευμάτων της Βόρειας Κορέας. Ωστόσο ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν, ερωτηθείς χθες για το θέμα αυτό, δεν αρνήθηκε ευθέως ότι βορειοκορεατικά στρατεύματα βρίσκονται στη Ρωσία.

Η ουκρανική υπηρεσία Πληροφοριών έχει δηλώσει ότι συνολικά περίπου 12.000 μέλη των στρατευμάτων της Βόρειας Κορέας, συμπεριλαμβανομένων 500 αξιωματικών και τριών στρατηγών, βρίσκονται ήδη στη Ρωσία και ότι εκπαιδεύονται σε πέντε στρατιωτικές βάσεις.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

