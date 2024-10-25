Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Με μία προσεκτικά διατυπωμένη τοποθέτηση του βασιλιά Καρόλου αναφορικά με το αίτημα χωρών-μελών της Κοινοπολιτείας για επανορθώσεις από τη Βρετανία για το δουλεμπόριο, άνοιξε η σύνοδος των αρχηγών κυβερνήσεων του διεθνούς οργανισμού των 56 κρατών στη μακρινή Σαμόα.

Αν και η βρετανική κυβέρνηση δηλώνει πως το θέμα των επανορθώσεων δεν είναι στην ατζέντα της συνόδου, χώρες-μέλη από την Καραϊβική και την Αφρική φέρονται να επιχειρούν να μπει σχετική αναφορά στο τελικό ανακοινωθέν.

Στην ομιλία του ως επικεφαλής της Κοινοπολιτείας ο 75χρονος Κάρολος είπε ότι κατανοεί πώς «οι πιο επώδυνες πτυχές του παρελθόντος μας αντηχούν» και ότι είναι «ζωτικής σημασίας να καταλάβουμε την ιστορία μας για να μας καθοδηγεί στη λήψη των σωστών επιλογών στο μέλλον μας».

Συμπλήρωσε: «Κανένας από εμάς δεν μπορεί να αλλάξει τα λάθη του παρελθόντος, αλλά μπορούμε να δεσμευτούμε, με όλη μας την καρδιά, στο να μάθουμε τα διδάγματα (της ιστορίας) και στο να βρούμε δημιουργικούς τρόπους να διορθώσουμε της ανισότητες που ανθίστανται ακόμα».

Φτάνοντας στη Σαμόα για τη σύνοδο ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου σερ Κιρ Στάρμερ απέκλεισε το ενδεχόμενο οικονομικών αποζημιώσεων σε χώρες της Κοινοπολιτείας.

Είπε, ωστόσο, πως σε σχέση με το δουλεμπόριο έχει ειπωθεί συγνώμη και συνέχισε: «Η γενιά μας μπορεί να πει ότι το δουλεμπόριο ήταν αποτρόπαιη πρακτική και θα πρέπει να μιλάει για την ιστορία μας. Δεν μπορούμε να αλλάξουμε την ιστορία μας, αλλά θα πρέπει σίγουρα να μιλάμε για αυτή».

