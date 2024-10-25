Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

SpaceX: Επέστρεψαν στη Γη οι 4 αστροναύτες μετά από 2 μήνες καθυστέρηση λόγω του προβλήματος της κάψουλας (Βίντεο)

Το πλήρωμα επέστρεψε στη Γη καθυστερημένα αφού αρχικά παρουσιάστηκε πρόβλημα στην κάψουλα της Boeing αλλά και εξαιτίας του τυφώνα Milton

SpaceX

Στον κόλπο του Μεξικού λίγο έξω από τις ακτές της Φλόριντα προσγειώθηκε σήμερα η κάψουλα της SpaceX με τους τέσσερις αστροναύτες, τρεις Αμερικανοί και ένας Ρώσος, μετά από σχεδόν οκτώ μήνες παραμονής τους στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό.

Το πλήρωμα του Crew-8 επέστρεψε στη Γη καθυστερημένα αφού η παραμονή του παρατάθηκε κατά δύο μήνες στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό λόγω του προβλήματος που υπήρξε στην κάψουλα της Boeing αλλά και εξαιτίας του τυφώνα Milton. Η κάψουλα επέστρεψε άδεια τον περασμένο Σεπτέμβριο λόγω ανησυχιών για την ασφάλεια.

Η SpaceX εκτόξευσε τα τέσσερα μέλη - τους Μάθιου Ντόμινικ της NASA, Μάικλ Μπάρατ και Ζανέτ Έπς και τον Ρώσο Αλεξάντερ Γκρεμπένκιν - τον περασμένο Μάρτιο.

Οι αντικαταστάτες τους είναι οι δύο δοκιμαστικοί πιλότοι Starliner, ο Butch Wilmore και η Suni Williams. Επίσης, δύο αστροναύτες εκτοξεύτηκαν από την SpaceX πριν από τέσσερις εβδομάδες. Οι τέσσερις θα παραμείνουν εκεί μέχρι τον Φεβρουάριο.

Ο διαστημικός σταθμός έχει τώρα τον φυσιολογικό αριθμό ατόμων που πρέπει να έχει, τον αριθμό 7 και συγκεκριμένα τέσσερις Αμερικανούς και τρεις Ρώσους, αφού εδώ και μήνες ήταν υπερπλήρης. 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Γη αστροναύτες Space X
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
5 0 Bookmark