Στον κόλπο του Μεξικού λίγο έξω από τις ακτές της Φλόριντα προσγειώθηκε σήμερα η κάψουλα της SpaceX με τους τέσσερις αστροναύτες, τρεις Αμερικανοί και ένας Ρώσος, μετά από σχεδόν οκτώ μήνες παραμονής τους στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό.

Dragon splashes down off the coast of Florida with the Crew-8 astronauts after spending 235 days on-orbit and completing SpaceX’s 13th human spaceflight mission pic.twitter.com/LR6uTLWX2F October 25, 2024

Το πλήρωμα του Crew-8 επέστρεψε στη Γη καθυστερημένα αφού η παραμονή του παρατάθηκε κατά δύο μήνες στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό λόγω του προβλήματος που υπήρξε στην κάψουλα της Boeing αλλά και εξαιτίας του τυφώνα Milton. Η κάψουλα επέστρεψε άδεια τον περασμένο Σεπτέμβριο λόγω ανησυχιών για την ασφάλεια.

Η SpaceX εκτόξευσε τα τέσσερα μέλη - τους Μάθιου Ντόμινικ της NASA, Μάικλ Μπάρατ και Ζανέτ Έπς και τον Ρώσο Αλεξάντερ Γκρεμπένκιν - τον περασμένο Μάρτιο.

Οι αντικαταστάτες τους είναι οι δύο δοκιμαστικοί πιλότοι Starliner, ο Butch Wilmore και η Suni Williams. Επίσης, δύο αστροναύτες εκτοξεύτηκαν από την SpaceX πριν από τέσσερις εβδομάδες. Οι τέσσερις θα παραμείνουν εκεί μέχρι τον Φεβρουάριο.

Ο διαστημικός σταθμός έχει τώρα τον φυσιολογικό αριθμό ατόμων που πρέπει να έχει, τον αριθμό 7 και συγκεκριμένα τέσσερις Αμερικανούς και τρεις Ρώσους, αφού εδώ και μήνες ήταν υπερπλήρης.

Dragon reentering Earth's atmosphere ahead of splashing down off the coast of Florida pic.twitter.com/4CE8dtUeDw — SpaceX (@SpaceX) October 25, 2024

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.