Στη σύλληψη επτά Ισραηλινών οι οποίοι θεωρούνται ύποπτοι για κατασκοπεία υπέρ του Ιράν, προχώρησε η αστυνομία του Ισραήλ.

Οι συλληφθέντες είναι όλοι Εβραίοι, κάτοικοι της Χάιφα και του βορρά. Ανάμεσα στους συλληφθέντες είναι ένας στρατιώτης ο οποίος εγκατέλειψε τον στρατό και 2 ανήλικοι.

Οι ύποπτοι κατηγορούνται ότι συγκέντρωναν πληροφορίες για την Τεχεράνη. Συγκεκριμένα, κατηγορούνται για φωτογράφιση και συλλογή πληροφοριών για βάσεις και εγκαταστάσεις των IDF, συμπεριλαμβανομένων των αρχηγείων άμυνας Kirya στο Τελ Αβίβ και των αεροπορικών βάσεων Nevatim και Ramat David, καθώς και για τις τοποθεσίες που βρίσκεται το Iron Dome.

Σημειώνεται ότι η αεροπορική βάση Nevatim στοχοποιήθηκε και στις δύο ιρανικές πυραυλικές επιθέσεις φέτος, και η Ramat David έχει γίνει στόχος της Χεζμπολάχ.

Οι ύποπτοι κατηγορούνται επίσης ότι είχαν στην κατοχή τους χάρτες στρατηγικών τοποθεσιών, συμπεριλαμβανομένης της στρατιωτικής βάσης της ταξιαρχίας Γκολανί που χτυπήθηκε από drone.

Οι εισαγγελείς λένε ότι η αστυνομία και οι ανακριτές της Σιν Μπετ διαπίστωσαν ότι οι ύποπτοι εκτελούσαν μια σειρά διαφορετικών καθηκόντων για τις ιρανικές υπηρεσίες πληροφοριών και ήταν σε επαφή με Ιρανούς πράκτορες.

Ως αντάλλαγμα για τις πράξεις τους, οι ύποπτοι πληρώθηκαν εκατοντάδες χιλιάδες δολάρια, μερικά από αυτά σε κρυπτονομίσματα, υποστηριζουν οι ερευνητές.

Σύμφωνα με τους εισαγγελείς, ορισμένοι από τους υπόπτους κατασκόπευαν υπέρ του Ιράν για δύο χρόνια ενώ όλοι τους ασκούσαν κατασκοπευτικές δραστηριότητες από την έναρξη του πολέμου.

Η Εισαγγελία του Κράτους αναφέρει ότι πρόκειται για μια από τις πιο σοβαρές υποθέσεις που έχουν διερευνηθεί τα τελευταία χρόνια.

