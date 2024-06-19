Σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη λεωφόρο Βάρης-Κορωπίου λόγω της εκδήλωσης φωτιάς στην περιοχή του Κορωπίου, προχώρησε η Αστυνομία.

Ειδικότερα έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στα εξής σημεία:

-Λεωφόρος Βάρης-Κορωπίου από το ύψος της Αγίας Μαρίνας προς την οδό Θερμοπυλών

-Λεωφόρος Βάρης-Κορωπίου και Ηρακλειδών

-Λεωφόρος Βάρης-Κορωπίου από την λεωφόρο Αγίας Μαρίνας

-Λεωφόρος Βάρης-Κορωπίου από την λεωφόρο Αναργυρούντος

-Λεωφόρος Βάρης-Κορωπίου από το ύψος της οδού Τσαγκαράκη στο ρεύμα προς Κορωπί

-Λεωφόρος Βάρης-Κορωπίου στη συμβολή της με την λεωφόρο Κορωπίου-αεροδρόμιου προς την παραλία.

Παράλληλα κλειστή είναι η έξοδος της Αττικής Οδού προς Κορωπί, Αγία Μαρίνα και Βάρη.

