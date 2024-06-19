Ο ηγέτης του ακροδεξιού γαλλικού κόμματος Εθνική Συσπείρωση και υποψήφιος για τη θέση του πρωθυπουργού Ζορντάν Μπαρντελά θα σεβαστεί τις διεθνείς δεσμεύσεις της Γαλλίας σε ό,τι αφορά την άμυνα, εάν ανέλθει στην εξουσία, δήλωσε ο σήμερα Tετάρτη, ένδεκα ημέρες πριν από τις βουλευτικές εκλογές.

«Δεν σχεδιάζω να αμφισβητήσω τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει η Γαλλία σε διεθνές επίπεδο, διότι υπάρχει ζήτημα αξιοπιστίας προς τους Ευρωπαίους εταίρους μας και τους συμμάχους μας στο ΝΑΤΟ», δήλωσε ο Μπαρντελά στην έκθεση άμυνας και ασφάλειας Eurosatory στο Βιλπέντ, στα προάστια του Παρισιού.

Το 2022, η Μαρίν Λεπέν, που τότε πραγματοποιούσε εκστρατεία για τις προεδρικές εκλογές, είχε δηλώσει ότι θα «εγκαταλείψει» το ΝΑΤΟ στο όνομα της «ανεξαρτησίας» της Γαλλίας.

Σήμερα, ο Ζορντάν Μπαρντελά τόνισε το «εξαιρετικά βαρύ διεθνές πλαίσιο» με τον πόλεμο στην Ουκρανία «στις πύλες της Ευρώπης», ενώ το κόμμα του εδώ και καιρό κατηγορείται ότι έχει φιλική στάση προς το Κρεμλίνο.

Ο πρόεδρος του βασικού κόμματος της ακροδεξιάς «εύχεται η Ουκρανία να μπορεί να έχει στη διάθεσή της πυρομαχικά και εξοπλισμό, όλα αυτά» τα οποία έχει ανάγκη «για να κρατήσει το μέτωπο, αλλά η κόκκινη γραμμή μου δεν θα αλλάξει» απέναντι «στην αποστολή εξοπλισμού που θα μπορούσε να οδηγήσει σε κλιμάκωση στην ανατολική Ευρώπη», δήλωσε.

«Δεν σχεδιάζω την παράδοση, ειδικά, πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς ή όπλων που θα μπορούσαν να επιτρέψουν στην Ουκρανία να πλήξει το ρωσικό έδαφος», ξεκαθάρισε ο Μπαρντελά.

«Η οικονομία πολέμου που εφαρμόστηκε εδώ και δύο χρόνια από τον Εμανουέλ Μακρόν είναι αρκετά ελαφριά», εκτίμησε ο επικεφαλής του ακροδεξιού κόμματος. «Σκοπεύω να συνεχίσω αυτή την προσπάθεια επανεξοπλισμού της χώρας, σε ό,τι αφορά τις αμυντικές της δυνατότητες, την αύξηση του προϋπολογισμού του στρατού, τις δημοσιονομικές προσπάθειες που εφαρμόστηκαν τα τελευταία χρόνια και τις οποίες στηρίξαμε».

Η Εθνικός Συσπείρωση προσπαθεί να καθησυχάσει τους ψηφοφόρους ενόψει των βουλευτικών εκλογών στις 30 Ιουνίου και τις 7 Ιουλίου, που προκηρύχθηκαν μετά τη διάλυση της Εθνοσυνέλευσης την οποία αποφάσισε ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν ύστερα από την ήττα του στρατοπέδου του στις ευρωεκλογές της 9ης Ιουνίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

