Ο Βλαντίμιρ Πούτιν πήρε το τιμόνι και... πήγε βόλτα στην Πιονγιάνγκ τον Κιμ Γιονγκ Ουν με μια πολυτελή λιμουζίνα ρωσικής κατασκευής Aurus.

Δεν έχει γίνει γνωστό αν η πολυτελής λιμουζίνα Aurus με την οποία ο Ρώσος πρόεδρος πήγε βόλτα στην Πιονγιάνγκ τον Βορειοκορεάτη ηγέτη είναι αυτή που του δώρισε, ώστε να του δείξει τις δυνατότητες και τα κομφόρ της...

Σημειώνεται ότι ο Πούτιν δώρισε στον Κιμ ένα σερβίτσιο τσαγιού, ένα ξιφίδιο ναυάρχου και μια επιβλητική λιμουζίνα Aurus , ενώ από την πλευρά του ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας του δώρισε έργα τέχνης.

Όταν ο Κιμ επισκέφθηκε τη Ρωσία πέρυσι τον Σεπτέμβριο, ο Πούτιν του έδειξε ένα από τα μαύρα, θωρακισμένα οχήματά του. Ο Κιμ κάθισε δίπλα στον Πούτιν στο αυτοκίνητο και φάνηκε να το απολαμβάνει.

Ο Πούτιν δώρισε στον Κιμ μια πρώτη λιμουζίνα Aurus φέτος τον Φεβρουάριο, είχαν ανακοινώσει τότε και οι δύο χώρες, πράγμα που σημαίνει ότι πλέον έχει τουλάχιστον δύο τέτοια οχήματα.

Ο Κιμ θεωρείται λάτρης των αυτοκινήτων. Διαθέτει μεγάλη συλλογή ξένων πολυτελών οχημάτων, τα οποία έφθασαν πιθανόν παρανόμως στη χώρα του, καθώς τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών απαγορεύουν την εξαγωγή πολυτελών ειδών στη Βόρεια Κορέα.

Ο Βορκορεάτης ηγέτης έχει εμφανιστεί σε μια λιμουζίνα Maybach, μια Mercedes, μια Rolls-Royce Phantom και ένα SUV Lexus.

Ο Υψηλόβαθμος Ρώσος αξιωματούχος δήλωσε τον περασμένο μήνα ότι η Ρωσία θα ξεκινήσει φέτος να κατασκευάζει πολυτελή αυτοκίνητα Aurus σε πρώην εργοστάσιο της Toyota στην Αγία Πετρούπολη. Σύμφωνα με τη ρωσική εταιρεία αναλύσεων Autostat, στη Ρωσία έχουν πουληθεί από τις αρχές του έτους 40 οχήματα Aurus.

Αναφορικά με τη δώρα που προσφέρθηκαν στον αρχηγό του ρωσικού κράτους, ο σύμβουλος του Ρώσου προέδρου ανέφερε, σύμφωνα με το πρακτορείο TASS, πως ο Πούτιν δέχθηκε έργα τέχνης που τον αναπαριστούν.

Η υπογραφή συμφωνίας Ρωσίας – Βόρειας Κορέας για την «Εταιρική Σχέση» προβλέπει αμοιβαία βοήθεια σε περίπτωση επίθεσης νωρίτερα ο πρόεδρος της Ρωσίας . «Η Βόρεια Κορέα έχει το δικαίωμα να αμυνθεί» σημείωσε ο Ρώσος πρόεδρος.



«Η Συνολική Συμφωνία Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης μεταξύ της Ρωσίας και της ΛΔΚ έχει ειρηνευτικό και αμυντικό χαρακτήρα», υποστήριξε από πλευράς του ο Κιμ Γιονγκ Ουν. Ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας αποκάλεσε τη Ρωσία «την πιο έντιμη φίλη και σύμμαχο» και τον Πούτιν «τον πιο αγαπημένο φίλο του κορεατικού λαού».

Οι σχέσεις μας ανυψώθηκαν στο επίπεδο της συμμαχίας, υπογράμμισε ο Κιμ.

