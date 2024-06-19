Η Ρωσία έχει «σημαντικές ποσότητες» δυτικών περιουσιακών στοιχείων και ιδιοκτησιών που θα μπορούσαν να αποτελέσουν στόχους αντιποίνων εκ μέρους της Μόσχας, αν η Δύση κατασχέσει έσοδα από ρωσικά περιουσιακά στοιχεία, δήλωσε σήμερα η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα.

Οι ηγέτες της Ομάδας των Επτά (G7) περισσότερο ανεπτυγμένων βιομηχανικών κρατών συμφώνησαν την περασμένη εβδομάδα σε σύνοδο κορυφής στην Ιταλία να χρησιμοποιήσουν τους τόκους από ρωσικά περιουσιακά στοιχεία, τα οποία είναι παγωμένα στη Δύση, για να χορηγήσουν δάνειο 50 δισ. δολαρίων στην Ουκρανία.

Η Ρωσία λέει πως μια τέτοια ενέργεια θα ήταν παράνομη και θα είχε αντίκτυπο αρνητικό για τη Δύση, υπονομεύοντας την εμπιστοσύνη στο παγκόσμιο χρηματοοικονομικό σύστημα.

«Η χώρα μας έχει σημαντικές ποσότητες δυτικών κεφαλαίων και ιδιοκτησιών που βρίσκονται υπό ρωσική δικαιοδοσία· όλα αυτά θα μπορούσαν να αποτελέσουν στόχους ρωσικών πολιτικών και ενεργειών αντιποίνων», δήλωσε η Ζαχάροβα στους δημοσιογράφους.

«Φυσικά κανένας δεν πρόκειται να αποκαλύψει σ' εσάς τη φύση αυτών των αντιποίνων. Όμως το οπλοστάσιο πολιτικών και οικονομικών αντιμέτρων είναι ευρύ».

Η Ζαχάροβα δήλωσε επίσης ότι η Ρωσία έχει λάβει «απ' ευθείας σήματα» από μερικές χώρες της G7 ότι δεν θα πάρουν μέρος σε τέτοια ενέργεια «επειδή καταλαβαίνουν ότι το κόστος θα είναι εξαιρετικά οδυνηρό». Δεν κατονόμασε τις χώρες ούτε έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες για να τεκμηριώσει αυτό τον ισχυρισμό.

Πηγή: skai.gr

