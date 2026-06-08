Σημαντική μείωση 25,2% σημείωσε το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου της χώρας τον Απρίλιο εφέτος, μετά τη σχεδόν τετραπλάσια αύξηση της αξίας των εξαγωγών σε σχέση με εκείνη των εισαγωγών.

Ειδικότερα, από τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για τις εμπορευματικές συναλλαγές προκύπτουν τα εξής:

Η συνολική αξία των εισαγωγών τον Απρίλιο 2026 ανήλθε στο ποσό των 7.353,2 εκατ. ευρώ έναντι 6.712,1 εκατ. ευρώ τον ίδιο μήνα του 2025, παρουσιάζοντας αύξηση 9,6% (χωρίς τα πετρελαιοειδή σημειώθηκε μείωση κατά 49,1 εκατ. ευρώ ή 0,9%, ενώ χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία καταγράφηκε αύξηση κατά 13,2 εκατ. ευρώ ή 0,2%).

Η συνολική αξία των εξαγωγών ανήλθε στο ποσό των 5.197,2 εκατ. ευρώ έναντι 3.831,0 εκατ. ευρώ τον Απρίλιο 2025, παρουσιάζοντας αύξηση 35,7% (χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσιάστηκε αύξηση κατά 246,6 εκατ. ευρώ ή 7,9%, ενώ χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία υπήρξε αύξηση κατά 246,7 εκατ. ευρώ ή 7,9%).

Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου ανήλθε σε 2.156,0 εκατ. ευρώ έναντι 2.881,1 εκατ. ευρώ τον Απρίλιο 2025, παρουσιάζοντας μείωση 25,2% (χωρίς τα πετρελαιοειδή σημειώθηκε μείωση κατά 295,7 εκατ. ευρώ ή 11,5%, ενώ χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία σημειώθηκε μείωση κατά 233,5 εκατ. ευρώ ή 9,5%).

Το α' τετράμηνο, η συνολική αξία των εισαγωγών ανήλθε στο ποσό των 28.210,8 εκατ. ευρώ έναντι 27.315,7 εκατ. ευρώ το ίδιο διάστημα του 2025, παρουσιάζοντας αύξηση 3,3% (χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσιάστηκε αύξηση κατά 363,2 εκατ. ευρώ ή 1,7%, ενώ χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία σημειώθηκε αύξηση κατά 365,2 εκατ. ευρώ ή 1,7%).

Η συνολική αξία των εξαγωγών ανήλθε στο ποσό των 17.771,5 εκατ. ευρώ έναντι 15.972,6 εκατ. ευρώ το α' τετράμηνο του 2025, παρουσιάζοντας αύξηση 11,3% (χωρίς τα πετρελαιοειδή σημειώθηκε αύξηση κατά 525,5 εκατ. ευρώ ή 4,2%, ενώ χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία σημειώθηκε αύξηση κατά 507,9 εκατ. ευρώ ή 4,1%).

Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου ανήλθε σε 10.439,3 εκατ. ευρώ έναντι 11.343,1 εκατ. ευρώ το α' τετράμηνο του 2025, παρουσιάζοντας μείωση 8% (χωρίς τα πετρελαιοειδή σημειώθηκε μείωση κατά 162,3 εκατ. ευρώ ή 1,8%, ενώ χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία υπήρξε μείωση κατά 142,7 εκατ. ευρώ ή 1,6%).

Πηγή: skai.gr

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