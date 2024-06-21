Η Βαρκελώνη σχεδιάζει να απαγορεύσει όλες τις βραχυχρόνιες μισθώσεις 

Σχέδιο απαγόρευσης όλων των βραχυχρόνιων μισθώσεων για τους τουρίστες από το 2029 εκπονεί ο δήμαρχος της Βαρκελώνης, σε μια προσπάθεια να συγκρατήσει την εκτίναξη του κόστους ενοικίασης κατοικιών για τους ντόπιους που ζουν στον δημοφιλή ταξιδιωτικό προορισμό.

Σύμφωνα με το Bloomberg, η πόλη της Μεσογείου θα σταματήσει να εκδίδει νέες άδειες και δεν θα ανανεώσει τις ήδη υπάρχουσες. Ως εκ τούτου το 2029 οι κατοικίες δεν θα διαθέτουν άδεια βραχυπρόθεσμης ενοικίασης προς τουρίστες, δήλωσε ο δήμαρχος της πόλης Jaume Collboni σε συνέντευξη Τύπου την Παρασκευή. Αυτή τη στιγμή περίπου 10.000 σπίτια είναι καταγεγραμμένα ως ενοικιαζόμενα προς τουρίστες.

"Χρειαζόμαστε μεγαλύτερη προσφορά κατοικιών, και τα μέτρα που παρουσιάζουμε σήμερα έχουν ακριβώς αυτό τον στόχο, της μεγαλύτερης προσφοράς ώστε η εργαζόμενη μεσαία τάξη να μην χρειάζεται να εγκαταλείψει την πόλη επειδή δεν μπορεί να σηκώσει το οικονομικό βάρος της στέγασης" δήλωσε ο Collboni. "Τα μέτρα δεν θα φέρουν αλλαγές από τη μια μέρα στην άλλη. Τέτοιου είδους προβλήματα χρειάζονται χρόνο για να επιλυθούν. Αλλά αυτά τα μέτρα αποτελούν σημείο καμπής."

Πόλεις, όπως η Βαρκελώνη, έχουν ήδη λάβει κι άλλα μέτρα με στόχο να βάλουν φρένο στην εξάπλωση των διαμερισμάτων που διατίθενται για βραχυχρόνια μίσθωση. Κι αυτό σε μια προσπάθεια να εξισορροπήσουν την αύξηση του τουρισμού από τη μια, με τις ανησυχίες, από την άλλη, για έλλειψη προσιτής στέγασης για τους κατοίκους της πόλης.

Η Βαρκελώνη, η οποία στο παρελθόν έλαβε αυστηρά μέτρα εναντίον των ενοικιαζόμενων διαμερισμάτων που δεν είχαν άδεια, είδε τις τιμές των ακινήτων να αυξάνονται.

Ο Collboni δήλωσε πως στην παρούσα φάση οι τιμές ενοικίασης στη Βαρκελώνη έχουν εκτοξευτεί και συνεχίζουν να γίνονται πιο ακριβές μέρα με τη μέρα.

Οι τιμές ενοικίασης ανά τετραγωνικό μέτρο στη Βαρκελώνη αυξήθηκαν κατά 14% τους τελευταίους 12 μήνες και είναι από τις υψηλότερες μεταξύ των ισπανικών πόλεων, σύμφωνα με το Idealista, τον μεγαλύτερο ιστότοπο ακινήτων της χώρας.

Τέλος, σημειώνεται πως την πόλη επισκέφτηκαν 16 εκατομμύρια τουρίστες το 2023, σύμφωνα με το Παρατηρητήριο Τουρισμού της Βαρκελώνης.

Πηγή: skai.gr

