Για 8η ημέρα συνεχίζονται οι επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν, το οποίο απαντά με ομοβροντίες πυραύλων.

Ο παρακάτω διαδραστικός χάρτης του Institute for National Security Studies (INSS) ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο. Τα δεδομένα του βασίζονται σε τεχνολογία OSINT, συνδυάζοντας δορυφορικές λήψεις, ανάλυση κοινωνικών δικτύων και γεωεντοπισμό (geolocation) για την άμεση επαλήθευση των γεγονότων στο πεδίο, καθώς και σε επίσημες στρατιωτικές αναφορές.

Μέσω του χάρτη μπορείτε να εντοπίσετε:

Στόχους εντός του Ιράν: Με κόκκινη σήμανση εμφανίζονται τα πλήγματα σε στρατηγικές υποδομές, πυρηνικές εγκαταστάσεις και κέντρα διοίκησης των Φρουρών της Επανάστασης.

Με κόκκινη σήμανση εμφανίζονται τα πλήγματα σε στρατηγικές υποδομές, πυρηνικές εγκαταστάσεις και κέντρα διοίκησης των Φρουρών της Επανάστασης. Περιοχές αντιποίνων: Με κίτρινη σήμανση καταγράφονται επιθέσεις με drones και πυραύλους από το Ιράν, καθώς και η δραστηριότητα των ανταρτών Χούθι στην Ερυθρά Θάλασσα.

Με κίτρινη σήμανση καταγράφονται επιθέσεις με drones και πυραύλους από το Ιράν, καθώς και η δραστηριότητα των ανταρτών Χούθι στην Ερυθρά Θάλασσα. Συμμαχική παρουσία: Με γαλάζιο παρουσιάζονται οι θέσεις των αμερικανικών αεροπλανοφόρων και των στρατιωτικών βάσεων στην περιοχή.

Με τη χρήση του zoom (+/-) μπορείτε να δείτε λεπτομέρειες ανά πόλη, λιμάνι ή στρατιωτική εγκατάσταση.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.