Το Ιράν επιδιώκει φιλικές σχέσεις με τα κράτη της περιοχής, αλλά αυτό δεν αναιρεί το δικαίωμα του Ιράν να αμυνθεί απέναντι στην αμερικανική και ισραηλινή «επιθετικότητα», δήλωσε ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν το Σάββατο, μέσω ανάρτησής του στο Χ, σε μια νέα προσπάθεια να εξομαλύνει τις σχέσεις της Τεχεράνης με τις χώρες του Κόλπου που έχουν ενταθεί λόγω των ιρανικών αντιποίνων στην αμερικανοϊσραηλινή επίθεση.

Ο Πεζεσκιάν σε ομιλία του στην ιρανική κρατική τηλεόραση νωρίτερα ζήτησε συγγνώμη από τις γειτονικές χώρες που δέχθηκαν επίθεση από το Ιράν και πρόσθεσε ότι «το προσωρινό συμβούλιο ηγεσίας αποφάσισε (χθες) ότι δεν θα υπάρξουν άλλες επιθέσεις στις γειτονικές χώρες, ούτε εκτοξεύσεις πυραύλων, εκτός κι αν προέλθει από τις χώρες αυτές επίθεση κατά του Ιράν».

Στη νέα ανάρτησή του ο Ιρανός πρόεδρος αναφέρει: «Η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν ανέκαθεν έδινε έμφαση στη διατήρηση και συνέχιση φιλικών σχέσεων με τις περιφερειακές κυβερνήσεις, οι οποίες βασίζονται στην καλή γειτονία και τον αμοιβαίο σεβασμό της εθνικής κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας. Αυτό δεν αναιρεί το εγγενές δικαίωμα του Ιράν να αμύνεται έναντι της στρατιωτικής επιθετικότητας από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το σιωνιστικό καθεστώς.

Στεκόμαστε και αντιστεκόμαστε μέχρι θανάτου για να υπερασπιστούμε τη χώρα μας. Οι αμυντικές επιχειρήσεις του Ιράν γίνονται αποκλειστικά εναντίον στόχων και εγκαταστάσεων που αποτελούν την πηγή και την προέλευση επιθετικών ενεργειών κατά του ιρανικού έθνους και τους θεωρούμε νόμιμους στόχους μας.

Δεν έχουμε επιτεθεί σε φίλες και γειτονικές μας χώρες, αλλά στοχεύσαμε αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις, εγκαταστάσεις και εγκαταστάσεις στην περιοχή».

جمهوری اسلامی ایران بر حفظ و تداوم روابط دوستانه با دولت های منطقه بر مبنای حسن همجواری و احترام متقابل به حاکمیت ملی و تمامیت سرزمینی همواره تاکید دارد. این امر نافی حق ذاتی ایران برای دفاع از خود در برابر تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی نیست. — Masoud Pezeshkian (@drpezeshkian) March 7, 2026

Πηγή: skai.gr

