Νετανιάχου: O πόλεμος κατά του Ιράν θα συνεχιστεί χωρίς συμβιβασμούς

O πόλεμος κατά του Ιράν θα συνεχιστεί αμείωτος και χωρίς συμβιβασμούς, σε μήνυμα του, νωρίτερα απόψε, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, δήλωσε ότι ο πόλεμος κατά του Ιράν θα συνεχιστεί «αδιάκοπα και χωρίς συμβιβασμούς», τονίζοντας ότι η χώρα του διαθέτει «οργανωμένο σχέδιο με πολλές εκπλήξεις» για την επόμενη φάση των στρατιωτικών επιχειρήσεων.

Σε βιντεοσκοπημένη δήλωσή του, ο Νετανιάχου υποστήριξε ότι ο στόχος είναι «η αποσταθεροποίηση του καθεστώτος και η δημιουργία προϋποθέσεων για αλλαγή».

Απευθυνόμενος στα μέλη των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης, προειδοποίησε ότι βρίσκονται επίσης «στο στόχαστρο», προσθέτοντας ωστόσο ότι όσοι καταθέσουν τα όπλα δεν θα υποστούν βλάβη.

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ απηύθυνε μήνυμα και προς τον ιρανικό λαό, λέγοντας ότι «η στιγμή της αλήθειας πλησιάζει», ενώ τόνισε ότι το Ισραήλ «δεν επιδιώκει να διασπάσει το Ιράν, αλλά να το απελευθερώσει». Ωστόσο, όπως σημείωσε, η αλλαγή εξαρτάται τελικά «από τον ίδιο τον ιρανικό λαό».

Ο Νετανιάχου ανέφερε ακόμη ότι σε συνάντησή του, τον Δεκέμβριο, με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτείων, Ντόναλντ Τραμπ, συζήτησαν την ανάγκη να αποτραπεί «με κάθε κόστος» η απόκτηση πυρηνικού οπλοστάσιου από το Ιράν, ευχαριστώντας τον για την «ιστορική ηγεσία» και τη συνεργασία ΗΠΑ–Ισραήλ.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι πολλές χώρες στρέφονται πλέον προς το Ισραήλ ζητώντας συνεργασία, καθώς –όπως είπε– «το καθεστώς των Αγιατολάχ απειλεί τον κόσμο». Επέκρινε επίσης τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών και δυτικούς ηγέτες για τη στάση τους απέναντι στην κατάσταση στο Ιράν.

«Σήμερα πολλές χώρες βλέπουν ξεκάθαρα σε ποιον μπορούν να βασιστούν», δήλωσε, καταλήγοντας ότι το Ισραήλ αποτελεί «φάρο δύναμης και ελπίδας».

Πηγή: skai.gr

