Προειδοποίηση Αραγτσί στον Τραμπ: Αν επιλέξεις την κλιμάκωση, είμαστε έτοιμοι

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, προειδοποίησε τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ότι, αν επιδιώξει περαιτέρω κλιμάκωση, οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις είναι προετοιμασμένες.

Σε ανακοίνωσή του, ο Αραγτσί ανέφερε ότι η πρόθεση του Ιρανού προέδρου Μασούντ Πεζεσκιάν για αποκλιμάκωση στην περιοχή «ακυρώθηκε άμεσα», επειδή -όπως είπε- ο Τραμπ παρερμήνευσε τις δυνατότητες του Ιράν.

Πρόσθεσε ότι «η ευθύνη για οποιαδήποτε εντατικοποίηση της άσκησης του δικαιώματος αυτοάμυνας του Ιράν θα βαρύνει αποκλειστικά την αμερικανική κυβέρνηση».

Δείτε εδώ όλες τις τελευταίες εξελίξεις για την κρίση στη Μέση Ανατολή

Υποστήριξε επίσης ότι η «εβδομαδιαία περιπέτεια» του Τραμπ έχει ήδη κοστίσει στον αμερικανικό στρατό 100 δισεκατομμύρια δολάρια, πέρα από τις ζωές νεαρών στρατιωτών, προσθέτοντας ότι το οικονομικό κόστος θα μετακυλιστεί στους απλούς Αμερικανούς πολίτες.

Παράλληλα, κατηγόρησε τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, ότι εξαπάτησε τις ΗΠΑ ώστε να εμπλακεί στον δικό του πόλεμο, χαρακτηρίζοντας τη σύγκρουση «πόλεμο επιλογής» που προωθείται από όσους βάζουν «το Ισραήλ πάνω απ’ όλα».

President Pezeshkian expressed openness to de-escalation within our region-provided that our neighbors' airspace, territory, and waters are not used to attack the Iranian People. Gesture to our neighbors was almost immediately killed by President Trump.



My statement: pic.twitter.com/tnyCWTTqaj — Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) March 7, 2026

Ο Αραγτσί ανέφερε επίσης σε συνέντευξή του που αναρτήθηκε στο κανάλι του στο Telegram το Σάββατο ότι διατηρεί συνεχή επαφή με τον ομόλογό του της Σαουδικής Αραβίας και άλλους Σαουδάραβες αξιωματούχους.

Όπως ανέφερε, οι Σαουδάραβες αξιωματούχοι τον διαβεβαίωσαν ότι δεν θα επιτρέψουν σε καμία περίπτωση τη χρήση του εδάφους, των υδάτων ή του εναέριου χώρου της χώρας τους για επιθέσεις εναντίον του Ιράν.

Η δήλωση έρχεται εν μέσω της κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή, με το Ιράν να έχει προειδοποιήσει ότι χώρες που θα επιτρέψουν τη χρήση του εδάφους ή του εναέριου χώρου τους για επιθέσεις εναντίον του θα μπορούσαν να θεωρηθούν στόχοι αντιποίνων.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.