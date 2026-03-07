«Θα κάνουμε τους σιωνιστές και τους Αμερικανούς μπάσταρδους να μετανιώσουν για την απόφασή τους», δήλωσε ο πρόεδρος του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν, Αλί Λαριτζανί, σε τηλεοπτικό μήνυμά του.

«Όλοι οι θεσμοί της Ισλαμικής Δημοκρατίας -οι ένοπλες δυνάμεις, οι Φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC), οι πολιτικοί και δικαστικοί θεσμοί, καθώς και η κοινωνία- συμφωνούν στην επιβολή θανατηφόρων πληγμάτων στον εχθρό», πρόσθεσε.

Δείτε όλες τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή εδώ

Παράλληλα, προειδοποίησε τις χώρες της περιοχής να αποφύγουν τη συνεργασία με ΗΠΑ και Ισραήλ. «Οι γείτονές μας θα πρέπει να ενεργήσουν με σύνεση και να αποφύγουν κάθε συνεργασία με τους ορκισμένους εχθρούς του Ισλάμ», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Υποστήριξε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ δεν κατάφερε να πετύχει τους στόχους του, που μεταξύ άλλων είναι να κάνει το Ιράν «μια δεύτερη Βενεζουέλα», προσθέτοντας ότι οι ΗΠΑ έχουν παγιδευτεί στο αδιέξοδο των δικών τους λανθασμένων υπολογισμών, σημειώνοντας ότι τα πλήγματα του Ισραήλ και των ΗΠΑ είχαν στόχο τη διάλυση του Ιράν, τα πλήγματα σε σχολεία και νοσοκομεία είχαν στόχο να βγάλουν τον κόσμο στους δρόμους, αλλά απέτυχαν, προσθέτοντας ότι οι Ιρανοί είναι ενωμένοι απέναντι στους εχθρούς παρά τις δυσκολίες.

«Όταν ο εχθρός δεν επιτυγχάνει τους στόχους του, θυμώνει και αρχίζει να χτυπά άδειους χώρους, σχολεία, νοσοκομεία και ανθρώπους. Ήθελε να καταστρέψει την κυβέρνηση, ήθελε να βγάλει τους ανθρώπους στους δρόμους προς όφελός του, ήθελε να διχάσει το Ιράν, και τίποτα από αυτά δεν έχει συμβεί και που έχει πιάσει υστερία», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Πρόσθεσε ότι, εφόσον αμερικανικές βάσεις στην περιοχή χρησιμοποιούνται από τους εχθρούς του Ιράν, η Τεχεράνη έχει δικαίωμα να υπερασπιστεί τον εαυτό της και τόνισε ότι οι χώρες της περιοχής έχουν πλέον αντιληφθεί ότι οι ΗΠΑ δεν μπορούν να εγγυηθούν την ασφάλειά τους.

Σημείωσε πάντως ότι το Ιράν δεν έχει πρόβλημα με τις χώρες της περιοχής και ότι δεν έχει κλείσει τα Στενά του Ορμούζ, αλλά ότι η διέλευση έχει διακοπεί λόγω του πολέμου.





Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.