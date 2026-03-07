Tραμπ: Το Ιράν θα χτυπηθεί πολύ σκληρά σήμερα

Νέες απειλές κατά του Ιράν εξαπέλυσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ (Trump), προειδοποιώντας τη χώρα πως «θα χτυπηθεί πολύ σκληρά σήμερα», καθώς μαίνεται για 8η ημέρα η κρίση στη Μέση Ανατολή.

«Το Ιράν, το οποίο έχει υποστεί συντριπτική ήττα, ζήτησε συγγνώμη και παραδόθηκε στους γείτονές του στη Μέση Ανατολή, υποσχόμενο ότι δεν θα τους επιτεθεί ξανά», αναφέρει σε ανάρτησή του στο Truth Social.

«Αυτή η υπόσχεση δόθηκε μόνο λόγω της αμείλικτης επίθεσης των ΗΠΑ και του Ισραήλ. Στόχος τους ήταν να καταλάβουν και να κυβερνήσουν τη Μέση Ανατολή. Είναι η πρώτη φορά που το Ιράν ηττήθηκε, σε χιλιάδες χρόνια, από τις γειτονικές χώρες της Μέσης Ανατολής», πρόσθεσε.

«Είπαν: 'Σας ευχαριστούμε, Πρόεδρε Τραμπ'. Εγώ απάντησα: «Παρακαλώ!» Το Ιράν δεν είναι πλέον ο «τυραννός της Μέσης Ανατολής», αλλά «Ο ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΜΕΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ» και θα παραμείνει έτσι για πολλές δεκαετίες, μέχρι να παραδοθεί ή, πιο πιθανό, να καταρρεύσει εντελώς!», τόνισε.

«Σήμερα το Ιράν θα δεχτεί πολύ σκληρό χτύπημα! Λόγω της κακής συμπεριφοράς του Ιράν, περιοχές και ομάδες ανθρώπων που μέχρι τώρα δεν είχαν θεωρηθεί ως στόχοι, εξετάζεται να οδηγηθούν σε βέβαιο θάνατο. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα!», κατέληξε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Πεζεσκιάν: Δεν θα επιτεθούμε σε γειτονικές χώρες - «Όνειρο» τα περί «παράδοσης άνευ όρων»

Η απειλητική ανάρτηση του Τραμπ έρχεται μετά την ανακοίνωση του προέδρου του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, ο οποίος χαρακτήρισε την απαίτηση των ΗΠΑ και του Ισραήλ για «παράδοση άνευ όρων» ως «ένα όνειρο που πρέπει να πάρουν στον τάφο τους».

«Οι εχθροί μπορούν να πάρουν στους τάφους τους την επιθυμία να δουν τον ιρανικό λαό να παραδίδεται», είπε ο Ιρανός πρόεδρος, με τις δηλώσεις του να μεταδίδονται από την κρατική τηλεόραση.

Επίσης, τόνισε πως οι γειτονικές χώρες στον Κόλπο δεν θα δεχθούν πλέον επίθεση από το Ιράν, εκτός κι αν εξαπολυθούν πλήγματα από τις χώρες αυτές.

«Το προσωρινό συμβούλιο ηγεσίας αποφάσισε (χθες) ότι δεν θα υπάρξουν άλλες επιθέσεις στις γειτονικές χώρες, ούτε εκτοξεύσεις πυραύλων, εκτός κι αν προέλθει από τις χώρες αυτές επίθεση κατά του Ιράν», είπε ο Πεζεσκιάν. «Ζητώ συγγνώμη από τις γειτονικές χώρες που δέχθηκαν επίθεση από το Ιράν», τόνισε.

