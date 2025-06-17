Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρόκειται να προτείνει την Τρίτη την απαγόρευση των εισαγωγών ρωσικού φυσικού αερίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου από την ΕΕ έως το τέλος του 2027, χρησιμοποιώντας νομικά μέτρα για να διασφαλίσει ότι το σχέδιο δεν θα μπορέσει να μπλοκαριστεί από τα μέλη της ΕΕ, Ουγγαρία και Σλοβακία.

Οι προτάσεις θα καθορίσουν τον τρόπο με τον οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση σχεδιάζει να ενσωματώσει σε νόμο τη δέσμευσή της να τερματίσει τις επί δεκαετίες ενεργειακές σχέσεις με τη Ρωσία, τον πρώην κορυφαίο προμηθευτή φυσικού αερίου της Ευρώπης, οι οποίες έγιναν μετά την ολοκληρωτική εισβολή της Μόσχας στην Ουκρανία το 2022.

Μια εσωτερική περίληψη της Κομισιόν σχετικά με την επικείμενη πρόταση, την οποία είδε το Reuters, ανέφερε ότι θα θέσει σε νόμο την απαγόρευση των εισαγωγών ρωσικού φυσικού αερίου μέσω αγωγών και LNG από την 1η Ιανουαρίου 2026, με μεγαλύτερες προθεσμίες για ορισμένες συμβάσεις.

Οι βραχυπρόθεσμες συμφωνίες ρωσικού φυσικού αερίου που θα υπογραφούν πριν από τις 17 Ιουνίου 2025 θα έχουν μεταβατική περίοδο ενός έτους, έως τις 17 Ιουνίου 2026, ανέφερε.

Οι εισαγωγές βάσει υφιστάμενων μακροπρόθεσμων ρωσικών συμβάσεων θα απαγορευτούν στη συνέχεια από την 1η Ιανουαρίου 2028 - ουσιαστικά τερματίζοντας τη χρήση ρωσικού φυσικού αερίου από την ΕΕ μέχρι την ημερομηνία αυτή, αναφέρει η περίληψη.

Εταιρείες όπως η TotalEnergies και η ισπανική Naturgy έχουν ρωσικά συμβόλαια LNG που επεκτείνονται έως τη δεκαετία του 2030.

Οι τερματικοί σταθμοί LNG της ΕΕ θα απαγορευτεί επίσης σταδιακά να παρέχουν υπηρεσίες σε Ρώσους πελάτες και οι εταιρείες που εισάγουν ρωσικό φυσικό αέριο θα πρέπει να αποκαλύπτουν πληροφορίες σχετικά με τις συμβάσεις τους στις αρχές της ΕΕ και στις εθνικές αρχές.

Ο επίτροπος Ενέργειας της ΕΕ, Νταν Γιόργκενσεν, δήλωσε τη Δευτέρα ότι τα μέτρα έχουν σχεδιαστεί ώστε να είναι αρκετά νομικά ισχυρά και οι εταιρείες να μπορούν να επικαλεστούν τη συμβατική ρήτρα της «ανωτέρας βίας» - ενός απρόβλεπτου γεγονότος - για να σπάσουν τις συμβάσεις τους με το ρωσικό φυσικό αέριο.

«Δεδομένου ότι πρόκειται για απαγόρευση, οι εταιρείες δεν θα αντιμετωπίσουν νομικά προβλήματα. Πρόκειται για ανωτέρα βία, όπως θα ήταν αν επρόκειτο για κύρωση», δήλωσε ο Γιόργκενσεν στους δημοσιογράφους.

Κανένα βέτο

Η Σλοβακία και η Ουγγαρία, οι οποίες έχουν επιδιώξει να διατηρήσουν στενούς πολιτικούς δεσμούς με τη Ρωσία, εξακολουθούν να εισάγουν ρωσικό φυσικό αέριο μέσω αγωγών και λένε ότι η στροφή σε εναλλακτικές λύσεις θα αυξήσει τις τιμές ενέργειας. Έχουν δεσμευτεί να εμποδίσουν τις κυρώσεις κατά της ρωσικής ενέργειας, οι οποίες απαιτούν ομόφωνη έγκριση από όλες τις χώρες της ΕΕ, και έχουν αντιταχθεί στην απαγόρευση.

Για να παρακαμφθεί αυτό, οι προτάσεις της Επιτροπής θα χρησιμοποιήσουν μια νομική βάση της ΕΕ που μπορεί να εγκριθεί με την υποστήριξη μιας ενισχυμένης πλειοψηφίας χωρών και μιας πλειοψηφίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, δήλωσαν αξιωματούχοι της ΕΕ.

Ενώ οι περισσότερες άλλες χώρες της ΕΕ έχουν εκφράσει την υποστήριξή τους για την απαγόρευση, αξιωματούχοι δήλωσαν ότι ορισμένες χώρες εισαγωγής έχουν εκφράσει ανησυχίες σχετικά με τον κίνδυνο οικονομικών κυρώσεων ή διαιτησίας για τις εταιρείες σε περίπτωση παραβίασης συμβάσεων.

Περίπου το 19% του φυσικού αερίου της Ευρώπης εξακολουθεί να προέρχεται από τη Ρωσία, μέσω του αγωγού TurkStream και των αποστολών LNG - από περίπου 45% πριν από το 2022. Το Βέλγιο, η Γαλλία, η Ολλανδία και η Ισπανία είναι μεταξύ εκείνων που εισάγουν ρωσικό LNG.

«Υποστηρίζουμε πλήρως αυτό το σχέδιο κατ' αρχήν, με στόχο να διασφαλίσουμε ότι θα βρούμε τις σωστές λύσεις για να παρέχουμε τη μέγιστη ασφάλεια στις επιχειρήσεις», δήλωσε στους δημοσιογράφους τη Δευτέρα ο Γάλλος υπουργός Βιομηχανίας Μαρκ Φεράτσι.

