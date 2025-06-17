Κίεβο: Τουλάχιστον 14 νεκροί στα νυχτερινά πλήγματα της Ρωσίας

Τουλάχιστον 14 άνθρωποι, ανάμεσά τους ένας Αμερικανός, σκοτώθηκαν την περασμένη νύκτα σε ρωσικά πλήγματα εναντίον του Κιέβου, ένας από τους μεγαλύτερους απολογισμούς που έχει καταγραφεί στην ουκρανική πρωτεύουσα από την αρχή του πολέμου.

«Είκοσι επτά σημεία σε διάφορες συνοικίες της πρωτεύουσας έγιναν στόχος των εχθρικών πληγμάτων σήμερα το βράδυ. Μεταξύ αυτών είναι πολλά κτίρια κατοικιών, εκπαιδευτικά ιδρύματα και κρίσιμης σημασίας υποδομές», δήλωσε ο Ουκρανός υπουργός Εσωτερικών Ίχορ Κλιμένκο.

«Ο απολογισμός των νεκρών ανέρχεται σε 14. Σαράντα τέσσερις άνθρωποι τραυματίστηκαν στο Κίεβο, 6 ακόμη τραυματίστηκαν στην Οδησσό», διευκρίνισε ο ίδιος με ανάρτησή του στο Telegram.

Από την πλευρά του ο επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης του Κιέβου, ο Τιμούρ Τκατσένκο, επιβεβαίωσε ότι 14 άνθρωποι σκοτώθηκαν, ενώ διευκρίνισε ότι συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό τυχόν θυμάτων στα ερείπια.

«Στη συνοικία Σολομιάνσκι ένας 62χρονος Αμερικανός πολίτης σκοτώθηκε σε σπίτι που βρίσκεται απέναντι από το σημείο όπου γιατροί προσέφεραν βοήθεια σε τραυματίες», εξήγησε ο δήμαρχος του Κιέβου Βιτάλι Κλίτσκο σήμερα στο Telegram.

Ο Κλίτσκο είχε προειδοποιήσει χθες, Δευτέρα, το βράδυ ότι εχθρικά drones κατευθύνονταν προς το Κίεβο «από τρεις κατευθύνσεις» και ζήτησε από τους κατοίκους της πόλης να μη φύγουν από τα καταφύγια.

Ο Τκατσένκο επεσήμανε ότι μια «συνδυασμένη επίθεση» από ρωσικούς «πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη» προκάλεσε «πυρκαγιές σε διάφορες περιοχές» της πρωτεύουσας.

Στόχος ρωσικής επίθεσης έγινε και η Οδησσός. «Δεκατρείς άνθρωποι διακομίστηκαν σε νοσοκομεία. Άνθρωποι ενδέχεται να είναι παγιδευμένοι κάτω από τα ερείπια», δήλωσε ο κυβερνήτης της πόλης αυτής που βρίσκεται στη νότια Ουκρανία, ο Όλεχ Κίπερ.

Στο μεταξύ το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας ανακοίνωσε ότι στη διάρκεια της νύκτας καταρρίφθηκαν 147 ουκρανικά drones πάνω από διάφορες περιοχές της χώρας, περιλαμβανομένης της Μόσχας.

Ο δήμαρχος της ρωσικής πρωτεύουσας Σεργκέι Σομπιάνιν είχε επισημάνει λίγο νωρίτερα ότι δύο ουκρανικά drones, που κατευθύνονταν προς τη Μόσχα, αναχαιτίστηκαν.

Παράλληλα οι ρωσικές αρχές ανακοίνωσαν προσωρινούς περιορισμούς στη λειτουργία τεσσάρων αεροδρομίων της Μόσχας.

Ο προσωπάρχης του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο Αντρίι Γερμάκ, κατήγγειλε μέσω του Telegram τα νέα ρωσικά πλήγματα εναντίον «κτιρίων κατοικιών στο Κίεβο. Η Ρωσία συνεχίζει τον πόλεμό της εναντίον των αμάχων».

Χθες ο Ζελένσκι ήλπιζε να συνομιλήσει με τον Αμερικανό ομόλογό του Ντόναλντ Τραμπ στο περιθώριο της συνόδου της G7 στον Καναδά για την αγορά από το Κίεβο αμερικανικού στρατιωτικού υλικού. Όμως η συνάντηση δεν πραγματοποιήθηκε καθώς ο Τραμπ αναχώρησε εσπευσμένα για την Ουάσινγκτον.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.