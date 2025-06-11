Στη Μόσχα οι συνομιλίες ΗΠΑ - Ρωσίας για την επίλυση ζητημάτων στις διμερείς τους σχέσεις

Οι συνομιλίες μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ρωσίας για την επίλυση ζητημάτων στις διμερείς τους σχέσεις θα μεταφερθούν από την Κωνσταντινούπολη στη Μόσχα, δήλωσε ο νέος πρέσβης της Ρωσίας στην Ουάσινγκτον στο ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.

«Η ανάκαμψη των ρωσοαμερικανικών σχέσεων απέχει ακόμη πολύ», δήλωσε στο TASS ο πρέσβης Αλεξάντερ Ντάρτσιεφ, προσθέτοντας ότι η αποκατάσταση σχέσεων με τη Μόσχα επιβραδύνεται από το λεγόμενο “βαθύ κράτος” των ΗΠΑ και τα αντιρωσικά “γεράκια” στο Κογκρέσο.

«Μπορώ να επιβεβαιώσω ότι οι επόμενες διαπραγματεύσεις των αντιπροσωπειών θα πραγματοποιηθούν στο πολύ κοντινό μέλλον στη Μόσχα», δήλωσε ο Ντάρτσιεφ.

Σημειώνεται ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία πυροδότησε τη μεγαλύτερη αντιπαράθεση μεταξύ της Μόσχας και της Δύσης από την εποχή του Ψυχρού Πολέμου. Ανώτεροι διπλωμάτες τόσο στη Μόσχα όσο και στην Ουάσινγκτον δήλωσαν στο Reuters το 2024 ότι δεν θυμούνται να έχουν υπάρξει ποτέ χειρότερες σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών.

Η κυβέρνηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ αντιμετωπίζει τη σύγκρουση στην Ουκρανία ως πόλεμο δι' αντιπροσώπων μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ρωσίας και ο Τραμπ έχει επανειλημμένα προειδοποιήσει για τον κίνδυνο κλιμάκωσής της σε παγκόσμιο πόλεμο.

Πηγή: skai.gr

