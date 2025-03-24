Έξαλλος ο Τραμπ με πορτρέτο του - «Είμαι παραμορφωμένος, τον Ομπάμα τον έκανε καλύτερο»

Έξαλλος είναι ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ με πορτρέτο του που κρέμεται στο Καπιτώλιο της πολιτείας του Κολοράντο, το οποίο, όπως υποστήριξε, είναι «σκόπιμα παραμορφωμένο» - και κάλεσε τον «ριζοσπαστικό αριστερό» κυβερνήτη Τζάρεντ Πόλις να το κατεβάσει.

Ο Τραμπ έκανε ένα αδιανόητο παραλήρημα στο Truth Social σχετικά με τον πίνακα που παρουσιάστηκε για πρώτη φορά πριν από πέντε και πλέον χρόνια μαζί με άλλα προεδρικά πορτρέτα κατά την πρώτη θητεία του Ρεπουμπλικάνου στο Οβάλ Γραφείο.

«Σε κανέναν δεν αρέσει μια κακή εικόνα ή πίνακας του εαυτού του, αλλά αυτός στο Κολοράντο, στο Καπιτώλιο της Πολιτείας, που έβαλε ο κυβερνήτης, μαζί με όλους τους άλλους προέδρους, ήταν σκόπιμα παραμορφωμένος σε ένα επίπεδο που ούτε εγώ, ίσως, δεν έχω ξαναδεί», έγραψε οργισμένος.

«Η καλλιτέχνιδα έφτιαξε και το πορτρέτο του πρόεδρο Ομπάμα, ο οποίος μοιάζει υπέροχος, αλλά ο δικός μου είναι ο χειρότερος. Πρέπει να έχασε το ταλέντο της καθώς μεγάλωνε», έγραψε.

Ο πίνακας κρέμεται στη ροτόντα του τρίτου ορόφου του Καπιτωλίου και δημιουργήθηκε από την καλλιτέχνιδα Sarah Boardman.

Ο Τραμπ είπε μάλιστα πως θα προτιμούσε να μην έχει καθόλου πορτρέτο δικό του από το να εκτίθεται δημόσια ο συγκεκριμένος πίνακας, ενώ ισχυρίστηκε πως δέχτηκε και παράπονα για το έργο αυτό.

Σύμφωνα με την New York Post, η καλλιτέχνιδα είχε δηλώσει το 2019 πως ήταν σημαντικό για αυτή τόσο ο Ομπάμα όσο και ο Τραμπ να είναι ουδέτεροι στους πίνακές της, γιατί αφορούν την ιστορία του έθνους και όχι έναν αρχηγό κράτους μεμονωμένα.

«Στο σημερινό περιβάλλον είναι όλα πολύ μπροστά, αλλά σε άλλα πέντε, 10, 15 χρόνια θα είναι άλλος ένας πρόεδρος στον τοίχο. Και πρέπει να δείχνει ουδέτερος», είχε πει σε τοπικά μέσα.

Πηγή: skai.gr

