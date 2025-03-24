Προτεραιότητα η κατάπαυση του πυρός στη Μαύρη Θάλασσα στις συνομιλίες ΗΠΑ - Ρωσίας

Αμερικανοί και Ρώσοι αξιωματούχοι ξεκίνησαν στις 9 το πρωί της Δευτέρας συνομιλίες στη Σαουδική Αραβία με στόχο να επιτευχθεί πρόοδος για μια κατάπαυση πυρός στην Ουκρανία, με την Ουάσινγκτον να στοχεύει να εξασφαλίσει πρώτα απ΄ όλα, μια συμφωνία για τη Μαύρη Θάλασσα.

Οι συνομιλίες, οι οποίες ακολούθησαν αυτές των ΗΠΑ με την Ουκρανία την Κυριακή, έρχονται καθώς ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ εντείνει την προσπάθειά του να τερματίσει την 3ετή σύγκρουση, ενώ την περασμένη εβδομάδα μίλησε τόσο με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι όσο και με τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν.

Σύμφωνα με το Reuters, η αμερικανική πλευρά καθοδηγείται από τον Άντριου Πικ, ανώτερο διευθυντή στο Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας του Λευκού Οίκου, και τον Μάικλ Άντον, ανώτερο αξιωματούχο του Στέιτ Ντιπάρτμεντ. Αντίστοιχα, η Ρωσία εκπροσωπείται από τον Γκριγκόρι Καρασίν, πρώην διπλωμάτη που είναι τώρα πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων του Ομοσπονδιακού Συμβουλίου, και τον Σεργκέι Μπεσέντα, σύμβουλο του διευθυντή της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Ασφαλείας.

Ο Λευκός Οίκος τόνισε ότι στόχος των συνομιλιών είναι να επιτευχθεί θαλάσσια εκεχειρία στη Μαύρη Θάλασσα, που θα επιτρέψει την ελεύθερη ροή της ναυσιπλοΐας. Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ επίσης επιβεβαίωσε ότι το βασικό θέμα συζήτησης με τους Αμερικανούς θα είναι «η επανάληψη» της εφαρμογής της συμφωνίας για τα ουκρανικά σιτηρά που εξάγονται από τη Μαύρη Θάλασσα, αποφεύγοντας να αναφερθεί σε οποιαδήποτε δέσμευση της Μόσχας για αναστολή των μαχών.

Η συμφωνία αυτή ήταν σε ισχύ από τον Ιούλιο του 2022 ως τον Ιούλιο του 2023 και επέτρεψε στην Ουκρανία να εξάγει τα σιτηρά της, παρά την παρουσία του ρωσικού πολεμικού ναυτικού στην περιοχή.

Η Μόσχα ωστόσο αποσύρθηκε από αυτή κατηγορώντας τους Δυτικούς ότι δεν σέβονται τις δεσμεύσεις τους, βάσει των οποίων θα έπρεπε να χαλαρώσουν τις κυρώσεις για τις ρωσικές εξαγωγές γεωργικών προϊόντων και λιπασμάτων.

Συμφωνία ως τις 20 Απριλίου «βλέπουν» οι ΗΠΑ

Παράλληλα, ο ειδικός απεσταλμένος του Τραμπ, ο Στιβ Γουίτκοφ, εμφανίστηκε αισιόδοξος δηλώνοντας ότι αναμένει «πραγματική πρόοδο», κυρίως σε ό,τι αφορά μια εκεχειρία στη Μαύρη Θάλασσα. «Και μετά από αυτό θα οδηγηθούμε φυσικά προς μια πλήρη εκεχειρία», εκτίμησε.

Εξάλλου ο Γουίτκοφ απέρριψε τις ανησυχίες των συμμάχων της Ουάσινγκτον στο ΝΑΤΟ ότι η Μόσχα θα ενισχυθεί από μια εκεχειρία και θα εισβάλει σε άλλες γειτονικές της χώρες.

«Δεν βλέπω να θέλει να καταλάβει όλη την Ευρώπη. Είναι μια πολύ διαφορετική κατάσταση απ’ ό,τι στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο» δήλωσε μιλώντας στο Fox News. «Νιώθω ότι θέλει την ειρήνη», τόνισε ο Γουίτκοφ αναφερόμενος στον Πούτιν.

Από την πλευρά του ο ίδιος ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι οι προσπάθειες να αποφευχθεί η περαιτέρω κλιμάκωση στον πόλεμο στην Ουκρανία είναι «κάπως υπό έλεγχο».

Οι ΗΠΑ ελπίζουν να καταλήξουν σε ευρεία εκεχειρία μέσα σε μερικές εβδομάδες, έχοντας στόχο την επίτευξη συμφωνίας ως τις 20 Απριλίου, μετέδωσε χθες το Bloomberg, επικαλούμενο ανθρώπους που έχουν γνώση των σχεδίων.

Συνομιλίες υπό την σκιά σφοδρών πληγμάτων

Παρά την επιτάχυνση των προσπαθειών για την προσέγγιση των θέσεων των δύο αντιμαχόμενων πλευρών, οι μάχες συνεχίζονται με φονικά πλήγματα στην Ουκρανία και τη Ρωσία.

Οι ουκρανικές αρχές έκαναν λόγο τη νύκτα της Κυριακής προς Δευτέρα για πλήγματα εναντίον των επαρχιών του Κιέβου, του Χαρκόβου και της Ζαπορίζια με αποτέλεσμα να υπάρχουν πολλοί τραυματίες, μια ημέρα μετά τους βομβαρδισμούς εναντίον της ουκρανικής πρωτεύουσας.

Ο ουκρανικός στρατός ανακοίνωσε χθες ότι ανακατέλαβε το μικρό χωριό Νάντια, στην ανατολική επαρχία Λουχάνσκ, μια σπάνια επιτυχία για το Κίεβο στην περιοχή αυτή που ελέγχεται εν μέρει από τη Ρωσία.

Από την πλευρά τους οι ρωσικές δυνάμεις επεσήμαναν ότι κατέλαβαν το χωριό Σριμπνέ επίσης στην ανατολική Ουκρανία.

Πηγή: skai.gr

