Μαρτυρίες και εικόνες από την απάνθρωπη μεταχείριση των «ανυπάκουων» κοριτσιών και γυναικών στη Σαουδική Αραβία φέρνει στο φως η Daily Mail, με αφορμή νέες συνεντεύξεις γυναικών που κατόρθωσαν να βγουν ζωντανές μέσα από τα ειδικά κέντρα «συμμόρφωσης» που τις έστειλαν οι οικογένειές τους.

Οι γυναίκες στάλθηκαν σε αυτές τις εγκαταστάσεις ως τιμωρία, επειδή δεν «υπάκουσαν» στη σεξουαλική κακοποίηση στο σπίτι τους. Στη συνέχεια μαστιγώθηκαν ή κλειδώθηκαν σε απομόνωση μέχρι να «συμφιλιωθούν» με τους κακοποιούς τους.

Η Σάρα αλ Γιαχία (Sarah Al-Yahia), που έκανε εκστρατεία για την κατάργηση αυτών των φυλακών, αποκάλυψε στον Guardian ότι ο πατέρας της την είχε απειλήσει ως παιδί να τη στείλει σε ένα από τα Dar al-Re'aya – που μεταφράζεται σε «οίκους φροντίδας» - αν δεν υπέκυπτε στις σεξουαλικές του ορέξεις.

«Εάν κακοποιηθείς σεξουαλικά ή μείνεις έγκυος από τον αδερφό ή τον πατέρα σου, σε στέλνουν στο Dar al-Re'aya για να προστατέψουν τη φήμη της οικογένειας», είπε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με την δρ Μαριάμ Αλντοσαρί, ακαδημαϊκό του Πανεπιστημίου του Λονδίνου, με καταγωγή από τη Σαουδική Αραβία, παρά τις πρόσφατες μεταρρυθμίσεις στο Εμιράτο, πολλές γυναίκες παραμένουν κρατούμενες σε αυτά τα σωφρονιστικά ιδρύματα, χωρίς δυνατότητα εξόδου αν δεν το εγκρίνει κάποιος άνδρας κηδεμόνας.

Μάλιστα, λόγω της απίστευτης κακοποιήσεις και των μαρτυρίων που υφίστανται εκεί, πολλές γυναίκες και κορίτσια έχουν προσπαθήσει να αυτοκτονήσουν.

Απομόνωση, ξύλο και βασανιστήρια

Αυτά τα κέντρα λειτουργούν στη Σαουδική Αραβία από την δεκαετία του 1960 και αρχικά παρουσιάστηκαν ως ένα «καταφύγιο» αποκατάστασης για γυναίκες που κατηγορούνται ή καταδικάζονται για ορισμένα εγκλήματα.

Σε αυτούς τους «οίκους φροντίδας» στέλνονται από κορίτσια 7 ετών μέχρι γυναίκες 30 ετών. Πολλές μένουν από τις οικογένειες τους στα αζήτητα και δεν φεύγουν ποτέ από την «φροντίδα» του κράτους, απλά μετακινούνται σε άλλες αντίστοιχες δομές. Άλλες δολοφονούνται από τους άνδρες συγγενείς του, όταν επιστρέψουν στο σπίτι.

Οργανώσεις για τα δικαιώματα των γυναικών καταγγέλλουν ότι αυτά τα ιδρύματα είναι στην πραγματικότητα φυλακές για νεαρές γυναίκες και κορίτσια που «έγιναν παραβατικές ή έχουν κατηγορηθεί από τους άνδρες κηδεμόνες τους για ανυπακοή».

Σε αυτά τα ιδρύματα, οι γυναίκες υφίστανται ακόμα περισσότερη κακοποίηση από ότι στο σπίτι τους, απομόνωση, ξύλο και βασανιστήρια με ή χωρίς αφορμή, προκειμένου το καθεστώς να σπάσει το ηθικό τους και να τις «συμμορφώσει».

Σε βίντεο που πρωτοδημοσιεύτηκε το 2022 και επανήλθε στη δημοσιότητα, δείχνει αστυνομικούς να ξυλοκοπούν γυναίκες που κρατούνται σε ένα τέτοιο «σπίτι φροντίδας» – αναμορφωτήριο στην πόλη Χαμίς Μουσάιρ, στην επαρχία Ασίρ.

Οι γυναίκες στο βίντεο φέρονται να πραγματοποιούσαν ειρηνική καθιστική διαμαρτυρία για τις κακές συνθήκες διαβίωσης όταν αστυνομικοί και υπάλληλοι ασφαλείας τους επιτίθενται και τις ξυλοκοπούν βάναυσα.

Γυναίκες σέρνονται από τα μαλλιά, χτυπιούνται με ζώνες και ρόπαλα και υφίστανται άλλες μορφές σωματικής κακοποίησης, ενώ κάποιες είναι ήδη ανήμπορες, πεσμένες στο έδαφος.

Σύμφωνα με τη μαρτυρία της Σάρα, σήμερα 38 ετών, όταν τα κορίτσια και οι γυναίκες φτάνουν σε αυτά τα κέντρα τις γδύνουν ολοκληρωτικά και τους κάνουν τεστ παρθενίας.

Οι σωφρονιστικοί υπάλληλοι τους χορηγούν ηρεμιστικά «για να κοιμηθούν» και μαστιγώνουν τις τρόφιμε με κάθε αφορμή.

Οι γυναίκες αναφέρονται αποκλειστικά η μία στην άλλη με τους προσωπικούς τους αριθμούς, όχι με τα ονόματά τους, Μια γυναίκα μαστιγώθηκε επειδή μοιράστηκε το οικογενειακό της όνομα.

«Αν δεν προσεύχεσαι, τρως βουρδουλιές. Αν βρεθείς μόνη με μια άλλη γυναίκα, κατηγορείσαι ότι είσαι λεσβία και μαστιγώνεσαι» περιέγραψε στον Guardian.

«Οι φρουροί μαζεύονται και παρακολουθούν πότε μαστιγώνονται τα κορίτσια» είπε ακόμα.

Άλλες μαρτυρίες κάνουν λόγο και για σεξουαλική παρενόχληση και κακοποίηση - ακόμα και των μικρών κοριτσιών - από τους φύλακες.

«Γνωρίζουμε γυναίκες που βρίσκονται εκεί και μόνο ο Θεός ξέρει πότε θα φύγουν. Τις απομονώνουν εντελώς. Υπάρχουν κάμερες παντού. Αν παραβείς κανόνες, πηγαίνεις στην απομόνωση» δήλωσε στη Daily Mail η δρ Μαριάμ Αλντοσαρί,

Από την πλευρά τους, οι αρχές της Σαουδικής Αραβίας αναφέρουν ότι δεν πρόκειται για φυλακές - αναμορφωτήρια αλλά για «κέντρα φροντίδας», υποστηρίζοντας πως «οι γυναίκες είναι ελεύθερες να αποχωρήσουν οποιαδήποτε στιγμή», χωρίς να απαιτείται η άδεια κηδεμόνα ή συγγενή για την έξοδό τους.

