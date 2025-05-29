Ουκρανία: Συνέχιση διαλόγου επιδιώκει η Τουρκία

Κρίσιμη η επίσκεψη του Τούρκου υπουργού Εξωτερικών Χακάν Φιντάν σήμερα και αύριο στο Κίεβο. Προηγήθηκε μια διήμερη επίσκεψη στη Μόσχα, χθες και προχθές, όπου έγινε δεκτός από τον πρόεδρο Πούτιν και συναντήθηκε με τον Ρώσο ομόλογό του Σεργκέι Λαβρόφ και άλλους Ρώσους αξιωματούχους. Ο επικεφαλής της τουρκικής διπλωματίας θα θελήσει να εξασφαλίσει από την ουκρανική ηγεσία μια θετική απάντηση στην πρόταση της Μόσχας να συνεχιστούν οι απευθείας διαπραγματεύσεις με έναν δεύτερο γύρο τη Δευτέρα στην Κωνσταντινούπολη.

Οι Ρώσοι φαίνεται να είναι ικανοποιημένοι από την Τουρκία ως οικοδεσπότη και ειλικρινή διαμεσολαβητή και θέλουν να συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις Ρωσίας-Ουκρανίας που ξεκίνησαν στις 16 Μαΐου αν και με ελάχιστα αποτελέσματα.

«Ερχόμαστε» λέει η Μόσχα

Μάλιστα ο Σεργκέι Λαβρόφ δήλωσε ότι η Ρωσία έχει ετοιμάσει υπόμνημα για την επίτευξη μιας μόνιμης λύσης και είναι έτοιμη να το παρουσιάσει την ερχόμενη Δευτέρα και να κάνει τις απαραίτητες δηλώσεις. Η ουκρανική πλευρά έχει και εκείνη υποβάλει τους όρους της στη Ρωσία για ειρήνη, αλλά παραμένει γενικά επιφυλακτική πριν δει πρώτα το κείμενο των Ρώσων. Επιφυλακτικός είναι και ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ μετά την αποτυχία του πρώτου γύρου στην Κωνσταντινούπολη. Προειδοποίησε ότι ο ίδιος θα αποφασίσει εντός «περίπου δύο εβδομάδων» για το εάν ο πρόεδρος Πούτιν έχει σοβαρή πρόθεση να τελειώσει ο πόλεμος.

Τηλεφώνημα Λαβρόφ-Ρούμπιο

Το ιδιαίτερο ενδιαφέρον των Αμερικανών εκφράστηκε και μέσω του υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο σε τηλεφώνημά του με τον Λαβρόφ.

Ο Ρούμπιο απηύθυνε έκκληση στον Λαβρόφ για «εποικοδομητικό διάλογο καλή τη πίστει με την Ουκρανία ως τον μόνο δρόμο για τον τερματισμό αυτού του πολέμου», όπως δήλωσε η εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, Τάμι Μπρους. Όμως οι Ρώσοι, για να υπάρξει συνάντηση Πούτιν-Ζελένσκι, θέλουν συγκεκριμένες δεσμεύσεις: η Ουκρανία να εγκαταλείψει το όνειρο της ένταξής της στο ΝΑΤΟ και να παραμείνουν σε ρωσική κατοχή οι περιοχές που έχουν ήδη καταληφθεί.

Η Ουκρανία θεωρεί ότι η Μόσχα δεν έχει αγαθές προθέσεις για ειρήνη και συγκεντρώνει επιπλέον χιλιάδες στρατού στα σύνορα. Ο πρόεδρος Ζελένσκι σε συνέντευξη Τύπου στο Βερολίνο μαζί με τον καγκελάριο Μέρτς προέβλεψε για τους Ρώσους ότι «θα αναζητούν συνεχώς λόγους για να μην τερματίσουν τον πόλεμο». Σε μια τέτοια αρνητική συγκυρία ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας καλείται να βγάλει τα κάστανα από τη φωτιά, πράγμα ιδιαίτερα δύσκολο, καθώς στην εξίσωση έχουν τώρα προστεθεί ενεργά και οι Ευρωπαίοι.

Πηγή: Deutsche Welle

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.