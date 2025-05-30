Τουρκία: 472 χρόνια από την κατάκτηση της Κωνσταντινούπολης

Ο πρόεδρος Ερντογάν με αφορμή την επέτειο της κατάκτησης της Κωνσταντινούπολης κάνει μια σύνδεση της σύγχρονης εξωτερικής και αμυντικής πολιτικής της Τουρκίας με τον Μωάμεθ.

Ανταπόκριση από την Κωνσταντινούπολη

Μια από τις πιο όμορφες παραθαλάσσιες περιοχές στην ανατολική πλευρά της Κωνσταντινούπολης, πάνω στο Βόσπορο, διάλεξε φέτος ο πρόεδρος Ερντογάν για να τιμήσει την επέτειο των 472 χρόνων από το Φέτιχ, δηλαδή την Κατάκτηση της Κωνσταντινούπολης από τον Μωάμεθ τον Νομοθέτη όπως τον αποκαλεί η Οθωμανική ιστορία.

Η ιστορική περιοχή του Μπέικοζ, κοντά στο βόριο άκρο του Βοσπόρου, δεν είναι μόνο μια από τις γραφικότερες συνοικίες της Πόλης, είναι και το μέρος που 51 χρόνια πριν από την Άλωση πάτησαν πρώτοι το πόδι τους, οι Οθωμανοί του Σουλτάνου Γιλντιρίμ Μπαγιαζίτ. Η επιλογή του Μπέικοζ για να γίνουν τα εγκαίνια ενός νέου εθνικού κήπου δεν ήταν τυχαία. Σε μια στιγμή που οι αμυντικές αδυναμίες της Ευρώπης την ωθούν στην αγκαλιά της Τουρκίας, δεν ήταν περίεργο που ο πρόεδρος Ερντογάν αναφερόμενος στην Άλωση της Πόλης, χαρακτήρισε τον Σουλτάνο Μωάμεθ μια ιδιοφυία τακτικής και στρατηγικής που μαζί με έναν αφοσιωμένο στρατό κατέκτησαν την Πόλη σε 53 ημέρες με έναν ηγέτη μόλις 21ενός χρονών.

Μωάμεθ, ένας ιδιοφυής στρατηλάτης

Μέχρι το μεσημέρι της 28ης Μαΐου, είπε, η Κωνσταντινούπολη και η Αγία Σοφία ήταν δικά μας για πάντα. Ο Μωάμεθ δεν ήταν μόνο ένας ιδιοφυής στρατηλάτης κατά τον τούρκο πρόεδρο αλλά και ένας πρωτοπόρος της σύγχρονης μηχανικής που άλλαξε την αντίληψη περί πολέμου. Και με ένα χαρακτηριστικό ιστορικό άλμα ο Ερντογάν συνέδεσε εκείνη την εποχή με τη σημερινή, τονίζοντας ότι η σημερινή Τουρκία συνεχίζει να αλλάζει την αντίληψη του πολέμου με τα drone, με τα μη επανδρωμένα μαχητικά, με τα υποβρύχια και τις πολλές νέες τεχνολογίες της. Οι νεαροί μηχανικοί μας κουβαλούν τη δάδα του πνεύματος του Μωάμεθ από χέρι σε χέρι σε όλο της το μεγαλείο, και γράφουν καινούργια έπη κάθε μέρα, είπε χθες ο τούρκος πρόεδρος.

Η Άγκυρα προβάλλει πλέον το προφίλ μιας χώρας που σημείωσε εντυπωσιακή πρόοδο στην αμυντική βιομηχανία. Με την αίσθηση μιας νέας ισχύος αλλά και αρκετής έπαρσης, ο τούρκος πρόεδρος περιέγραψε χαρακτηριστικά το τότε με το τώρα, λέγοντας ότι «εκεί που μας κρατούσαν σε αναμονή στις πόρτες των άλλων επί χρόνια, τώρα έχουμε γίνει μια χώρα της οποίας την πόρτα χτυπούν όλοι».

