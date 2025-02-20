Το Κρεμλίνο δήλωσε ότι το όποιο σχέδιο της Βρετανίας να αποστείλει στρατεύματα στην Ουκρανία στο πλαίσιο πιθανής ειρηνευτικής αποστολής δεν θα είναι αποδεκτό για τη Ρωσία και ότι παρακολουθεί τις δηλώσεις του Βρετανού πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ με ανησυχία.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε ότι η πρόταση είναι μη αποδεκτή διότι θα περιλαμβάνει δυνάμεις από μια χώρα-μέλος του ΝΑΤΟ και άρα θα έχει επιπτώσεις στην ασφάλεια της ίδιας της Ρωσίας.

Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ δήλωσε αυτή την εβδομάδα ότι η Μόσχα θεωρεί «άμεση απειλή» την ιδέα του να αναπτυχθούν στρατεύματα χώρας-μέλους του ΝΑΤΟ, ακόμα κι αν επιχειρούν υπό διαφορετική σημαία.

Ο Πεσκόφ δήλωσε επίσης ότι ο ρωσικός στρατός παρακολουθεί την κατάσταση σε όλα τα μέτωπα, όταν κλήθηκε να σχολιάσει τις μη επιβεβαιωμένες αναφορές μέσων ενημέρωσης ότι η Ουκρανία ίσως πρόκειται να επιτεθεί στη ρωσική περιφέρεια Μπριάνσκ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

