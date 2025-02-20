Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε διάταγμα που αποσκοπεί στον εντοπισμό και στην περικοπή των ομοσπονδιακών κεφαλαίων που χρησιμοποιούνται για τους παράτυπους μετανάστες, ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος.

Το διάταγμα «δίνει εντολή στα υπουργεία και τις ομοσπονδιακές υπηρεσίες να εντοπίσουν όλα τα προγράμματα που χρηματοδοτούνται από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση, τα οποία παρέχουν σήμερα οικονομικά οφέλη στους ξένους σε παράτυπη κατάσταση, και να λάβουν διορθωτικά μέτρα», σύμφωνα με έγγραφο που δόθηκε χθες, Τετάρτη, στη δημοσιότητα από τον Λευκό Οίκο.

«Εγγυάται ότι τα ομοσπονδιακά κεφάλαια που καταβάλλονται στις πολιτείες και τις περιοχές δεν θα χρησιμοποιηθούν για την υποστήριξη πολιτικών 'καταφυγίου' ή για να βοηθούν την παράνομη μετανάστευση», σύμφωνα με το έγγραφο.

«Επιβάλλει επίσης βελτιώσεις στην επαλήθευση της επιλεξιμότητας προκειμένου να εμποδιστεί να χορηγούνται παροχές σε ανθρώπους σε παράτυπη κατάσταση στις ΗΠΑ».

Το διάταγμα έχει στόχο να εγγυηθεί ότι «οι πόροι του φορολογούμενου δεν χρησιμοποιούνται για να ενθαρρύνουν ή για να υποστηρίζουν την παράνομη μετανάστευση», προσθέτει η ίδια πηγή.

Το διάταγμα αυτό είναι το πιο πρόσφατο σε μια σειρά ενεργειών που αφορούν τη μετανάστευση από τότε που ο Ντόναλντ Τραμπ ανέλαβε προεδρικά καθήκοντα.

Ο Αμερικανός πρόεδρος, που ορκίστηκε για μια δεύτερη τετραετή θητεία τον Ιανουάριο, έχει δεσμευτεί να διεξαγάγει τη μεγαλύτερη εκστρατεία απελάσεων στην ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών, υποσχόμενος να στείλει πίσω εκατομμύρια παράτυπους μετανάστες, μεταξύ των οποίων μεγάλο μέρος Λατινοαμερικανών.

Σύμφωνα με την αμερικανική εφημερίδα New York Times, οι μετανάστες χωρίς χαρτιά δεν είναι εν γένει επιλέξιμοι για ομοσπονδιακές παροχές. Ωστόσο, γίνονται κάποιες εξαιρέσεις όταν πρόκειται για καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

